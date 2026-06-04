Ajker Patrika
রাঙ্গামাটি

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে বিষধর শঙ্খিনী সাপ অবমুক্ত

কাপ্তাই (রাঙামাটি) প্রতিনিধি
কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে বিষধর শঙ্খিনী সাপ অবমুক্ত
প্লাস্টিকের বয়ামে সাপটি ভরে উদ্যানে নিয়ে আসা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটির কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের রামপাহাড় বিটে একটি বিষধর শঙ্খিনী সাপ অবমুক্ত করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৪ জুন) সকালে এটি অবমুক্ত করা হয়।  

কাপ্তাই রেঞ্জ কর্মকর্তা মামুনুর রহমান বলেন, ‘গতকাল বুধবার (৩ জুন) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় কাপ্তাই উপজেলার কেপিএম কলাবাগান এলাকা থেকে বন্য প্রাণী সাপ উদ্ধারকারী দলের কাপ্তাই প্রতিনিধি ইমরান হোসেন ইমন একটা বিষধর শঙ্খিনী সাপ উদ্ধার করেন। আজ তিনি সাপটিকে বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করলে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) এস এম সাজ্জাদ হোসেনের নির্দেশনায় সাপটিকে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের রামপাহাড় বিটে অবমুক্ত করি।’

সাপ অবমুক্তের সময় রাঙ্গুনিয়া রেঞ্জ কর্মকর্তা মেহরাজ উদ্দিন আহমেদ, রামপাহাড় বিট কর্মকর্তা মিঠু তালুকদার, কাপ্তাই বন্য প্রাণী সাপ উদ্ধারকারী দলের কাপ্তাই প্রতিনিধি ইমরান হোসেন ইমনসহ বন বিভাগের কর্মকর্তা এবং কাপ্তাই উপজেলা বন্য প্রাণী সাপ উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

সাপরাঙামাটিকাপ্তাইচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
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