টুঙ্গিপাড়ায় দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১৫

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ডাব পাড়াকে কেন্দ্র করে দুই গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৮ জনকে গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যরা টুঙ্গিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিয়েছে।
আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার পাটগাতী ইউনিয়নের গওহরডাঙ্গা গ্রামের নলবাগান নামক স্থানে এ সংঘর্ষ হয়।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ‘আজ বিকেলে গওহরডাঙ্গা এলাকার একটি জায়গার গাছ থেকে ডাব পাড়তে যায় শ্রীরামকান্দি গ্রামের মশিউর উস্তার ছেলে রোহান উস্তা (২০) ও গওহরডাঙ্গা গ্রামের আকবর আলী খানের ছেলে সুমন খান (১৮)। তখন গাছ থেকে ডাব কে পাড়বে, তা নিয়ে তাদের মধ্যে কথা-কাটাকাট হয়। যা একপর্যায়ে সংঘর্ষে রূপ নেয়। এতে শ্রীরামকান্দি-গওহরডাঙ্গা দুই গ্রামের অন্তত ১৫ জন আহত হয়।’
তাদের মধ্যে ৮ জনকে গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যরা টুঙ্গিপাড়া হাসপাতাল ও গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিয়েছে।
টুঙ্গিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জাহাঙ্গীর বলেন, ডাব পাড়াকে কেন্দ্র করে দুই গ্রামবাসী দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ অতিরিক্ত ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ধাওয়া দিলে উভয় পক্ষের লোকজন পালিয়ে যায়। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঘটনাস্থলসহ আশপাশের এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি।
