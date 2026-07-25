Ajker Patrika
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গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ, নিহত ৩

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ, নিহত ৩
প্রতীকী ছবি

গোপালগঞ্জে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন মারা গেছেন। গতকাল শুক্রবার রাতে গোপালগঞ্জ-টেকেরহাট আঞ্চলিক মহাসড়কের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার চামটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আজ শনিবার বৌলতলী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের উপপরিদর্শক (এসআই) শামীম আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন মুকসুদপুর উপজেলার হরিচর সিন্দায়াঘাট এলাকার অসীত কুণ্ডুর ছেলে অচিন্ত্য কুণ্ডু (২৫), মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার পূর্ব নাগরদি গ্রামের মনীন্দ্রনাথ বাড়ৈর ছেলে উজ্জ্বল বাড়ৈ (৩৫) ও একই উপজেলার গোয়ালকান্দি গ্রামের শাহীন ব্যাপারীর ছেলে ফয়সাল ব্যাপারী (২০)।

এসআই শামীম আল মামুন জানান, একটি মোটরসাইকেলে করে অচিন্ত্য ও উজ্জ্বল গোপালগঞ্জের দিকে আসছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা টেকেরহাটমুখী অপর একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে অচিন্ত্য নিহত হন। এ সময় মোটরসাইকেলে থাকা উজ্জ্বল ও ফয়সাল গুরুতর আহত হন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। উজ্জ্বল রাজৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর ও ফয়সাল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান।

এসআই আরও জানান, মরদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

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