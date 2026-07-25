ডেমরায় কিশোরীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে মাসহ ৩ ছেলের বিরুদ্ধে মামলা

রাজধানীর ডেমরায় এক কিশোরীকে দীর্ঘদিন ধরে উত্ত্যক্ত এবং শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগে একই পরিবারের নারীসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। একই সঙ্গে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলা, মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও করা হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ভুক্তভোগী কিশোরীর মা বাদী হয়ে ডেমরা থানায় মামলাটি দায়ের করেন। এর আগে গত সোমবার (২০ জুলাই) রাত ১০টার দিকে ডেমরার মাতুয়াইল নিউ টাউন আবাসিক এলাকায় হামলার ঘটনা ঘটে।
মামলায় আসামিরা হলেন–রুবি বেগম (৬৫) ও তাঁর ছেলে সবুজ (২২), রাজু (৩৯), জসিম (৪২)।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সবুজ দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে কিশোরীকে একা পেয়ে উত্ত্যক্ত করে আসছিল। বিষয়টি কিশোরী তার মাকে জানালে তিনি সবুজের পরিবারের সদস্যদের অবহিত করে তাঁকে শাসন করতে বলেন। এরপর থেকেই আসামিরা ভুক্তভোগী পরিবারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।
পরে গত ৫ জুলাই দুপুরে বাদী বাসায় না থাকার সুযোগে সবুজ বাসায় ঢুকে কিশোরীকে একা পেয়ে তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। এ সময় ভুক্তভোগীর চিৎকার শুনে বাবা এগিয়ে আসায় সে পালিয়ে যায়। পরিবার বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মীমাংসার জন্য অন্য আসামিদের জানালেও তারা তা না করে বরং ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে দেয়।
আরও জানা যায়, গত ২০ জুলাই রাতে মীমাংসার কথা বলে ডেকে নিয়ে আসামিরা ভুক্তভোগীর পিতা ও বাড়ির মালিক অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট মো. গিয়াস উদ্দিন পাটওয়ারীকে মারধর করে জখম করে এবং হত্যার হুমকি দেয়। এ ছাড়া মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ারও কথা বলে।
এ বিষয়ে ডেমরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাইফুর রহমান মির্জা বলেন, এই বিষয়ে একটি মামলা রুজু হয়েছে। তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে।
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