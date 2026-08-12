Ajker Patrika
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গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে ২ যুবকের মৃত্যু

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে ২ যুবকের মৃত্যু
গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে ট্রেনে কাটা পড়ে দুই যুবকের মৃত্যু। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে ট্রেনে কাটা পড়ে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার মহেশপুর রেলস্টেশন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন মহেশপুর ইউনিয়নের বায়ৈখোলা গ্রামের শাহ আলম গাজীর ছেলে হাসিব গাজী (২০) এবং নোয়াপাড়া গ্রামের বাবুল শেখের ছেলে মেহেদী শেখ (২৫)।

রাজবাড়ী রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, গরমের কারণে ওই দুই যুবক রেললাইনের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। রাতের কোনো একসময় খুলনাগামী জাহানাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেন তাঁদের ওপর দিয়ে চলে গেলে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়।

ভাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

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