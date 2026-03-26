Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

ধানখেতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় বোরো ধানের খেতে সেচ দেওয়ার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে সুমন মল্লিক (২৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) দুপুরে উপজেলার বানার ঝোড় গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সুমন ওই গ্রামের আতিয়ার মল্লিকের ছেলে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ধানখেতে বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে পানি দেওয়ার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতায়িত হন সুমন। বিষয়টি অন্য জমির লোকজন দেখে তাঁকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করেন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়।

কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রিয়াদ মাহমুদ বলেন, ‘বিষয়টি আমি জানতে পেরেছি। পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো থানায় আসেনি বা জানায়নি। তারপরও আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।’

বিষয়:

গোপালগঞ্জবিদ্যুতায়িতমৃত্যুঢাকা বিভাগজেলার খবরধান
