মাদক কারবারের অভিযোগে যুবদল সম্পাদককে অব্যাহতি

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এক ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদককে সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) রাতে উপজেলার ডুমুরিয়া ইউনিয়ন যুবদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মামুন খান ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
অভিযুক্ত মন্টি শিকদার ডুমুরিয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক ও চরগোপালপুর গ্রামের লতিফ শিকদারের ছেলে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মন্টি শিকদারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে মাদক-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রচারিত হওয়ায় বিষয়টি সংগঠনের নজরে এসেছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে সংগঠনের শৃঙ্খলা, সুনাম ও ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে অভিযোগের বিষয়ে সাংগঠনিক তদন্ত সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ডুমুরিয়া ইউনিয়ন যুবদলের ৮ নম্বর ওয়ার্ড শাখার সাধারণ সম্পাদক মন্টি শিকদারকে সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো।
বিজ্ঞপ্তির সত্যতা নিশ্চিত করে ডুমুরিয়া ইউনিয়ন যুবদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মামুন খান বলেন, ‘এর আগেও একাধিকবার অভিযোগ এসেছিল মন্টি মাদক-কাণ্ডে জড়িত। কিন্তু প্রমাণ না পাওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বৃহস্পতিবার দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে মন্টির মাদক-কাণ্ডের বিষয়টি ভাইরাল হওয়ার পর রাতেই তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে দলীয় তদন্ত চলমান রয়েছে।’
ফেসবুকে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, রাতের বেলায় দুই যুবককে আটটি ইয়াবাসহ আটক করে এলাকাবাসী। এ সময় আটককৃতরা ৮ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মন্টি শিকদারের কাছ থেকে ইয়াবা কিনেছেন বলে জানান।
এ বিষয়ে অভিযুক্ত মন্টি শিকদারের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।
রাজধানীর গুলিস্তানে ছয় বছর বয়সী এক শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত রিয়াদ গাজী (২৭) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।৩ মিনিট আগে
বগুড়ার শেরপুরে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়ক থেকে ডাকাতি করা একটি গরুবাহী ট্রাক উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় ট্রাক থেকে পাঁচটি মৃত ও দুটি জীবিত গরু উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে বগুড়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও শেরপুর থানা-পুলিশের যৌথ দল।৭ মিনিট আগে
টানা ভারী বর্ষণে গোপালগঞ্জ শহরসহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। এতে সড়ক ও নিম্নাঞ্চল পানিতে তলিয়ে গিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।৮ মিনিট আগে
অব্যাহত বৃষ্টি ও ভারতের উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলায় মনু নদের বাঁধে ভাঙন দেখা দিয়েছে। এতে টেংরা ও কামারচাক ইউনিয়নের অন্তত ১৫টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। মনু নদের পানি বিপৎসীমার ৮০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় ভাঙন এলাকা দিয়ে নতুন করে লোকালয়ে পানি ঢুকছে।১০ মিনিট আগে