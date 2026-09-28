গোপালগঞ্জে ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে স্বামী নিহত, স্ত্রী গুরুতর আহত

গোপালগঞ্জে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেলচালক আলমগীর শেখ (৪৬) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর স্ত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহত আলমগীরের বাড়ি খুলনা শহরে।
আজ সোমবার বিকেলে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জ জেলা শহরের চর পাথালিয়া এলাকায় দোলা পেট্রোলপাম্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আলমগীর শেখ স্ত্রীকে নিয়ে দোলা পেট্রোলপাম্প থেকে পেট্রোল নিয়ে বের হচ্ছিলেন। এ সময় খুলনাগামী একটি ট্রাক পেট্রোল নিতে পাম্পে ঢোকার সময় মোটরসাইকেলটির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।
সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই আলমগীর শেখ নিহত হন। গুরুতর আহত তাঁর স্ত্রীকে গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
গোপালগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ট্রাকচালককে আটক করা হয়েছে এবং ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে।
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