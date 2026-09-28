বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী ৩ কিশোর নিহত

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের উজিরপুরে সুরভী পরিবহনের যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে তিন কিশোর আরোহী নিহত হয়েছে। আজ সোমবার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার আটিপাড়া রাস্তার মাথা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত কিশোরেরা হলো মোস্তাকিন (১৪), তাওহিদ ইসলাম (১৩) ও সৌরভ ঢালী (১৪)। মোস্তাকিনের বাড়ি ধামসর গ্রামে এবং তাওহিদ ও সৌরভের বাড়ি আটিপাড়া গ্রামে। তারা তিনজনই আটিপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল।
স্থানীয় ব্যবসায়ী সেলিম সরদার জানান, সন্ধ্যায় তিন কিশোর একটি মোটরসাইকেলে করে আটিপাড়া রাস্তার মাথা এলাকায় যাচ্ছিল। এ সময় ঢাকাগামী সুরভী পরিবহনের ঢাকা মেট্রো-বা-১৪-৭২৮৯ নম্বরের বাসটির সঙ্গে মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলের তিনজন আরোহীর মৃত্যু হয়।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন মহাসড়কে জড়ো হলে যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। পরে উজিরপুর মডেল থানা-পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশ এবং উজিরপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরে দুর্ঘটনাকবলিত সুরভী পরিবহনের বাসটি ও তিনজনের মরদেহ গৌরনদী হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
উজিরপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রকিবুল ইসলাম বলেন, সুরভী পরিবহনের বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বাস ও তিনজনের মরদেহ গৌরনদী হাইওয়ে পুলিশের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনায় পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া নেওয়া হচ্ছে।
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