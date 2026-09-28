Ajker Patrika
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বান্দরবান

বান্দরবানে চার বছরের শিশুকে গলাটিপে হত্যা, ফুফু আটক

বান্দরবান প্রতিনিধি
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ০৩
বান্দরবানে চার বছরের শিশুকে গলাটিপে হত্যা, ফুফু আটক
শিশু তাইফা সুলতানা। ছবি: সংগৃহীত

বান্দরবানে চার বছর বয়সী শিশু তাইফা সুলতানাকে গলা টিপে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার ফুফুর বিরুদ্ধে। ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত নার্গিস সুলতানা কচিকে (৫২) আটক করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার বিকেলে সদর উপজেলার সুয়ালক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু তাইফা সুলতানা ওই এলাকার টিপু খানের মেয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকাল থেকে শিশু তাইফাকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না পরিবারের সদস্যরা। পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার ও বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাকে না পেয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়। একপর্যায়ে বিকেলে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পাশের বাড়িতে ফুফু নার্গিস সুলতানা কচির বাসায় শিশুটির মরদেহের সন্ধান পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

অভিযুক্ত নার্গিস সুলতানা কচি মানসিক রোগে ভুগছেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

এ বিষয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদ পারভেজ বলেন, আটক নার্গিস সুলতানা হত্যার দায় স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

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