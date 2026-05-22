Ajker Patrika
গাজীপুর

শ্রীপুরে বিএনপি ও কৃষক দলের সংঘর্ষে আহত ১০, বাস ভাঙচুর

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
শ্রীপুরে বিএনপি ও কৃষক দলের সংঘর্ষে আহত ১০, বাস ভাঙচুর
শ্রীপুরে বিএনপি ও কৃষক দলের মধ্যে সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি পোশাক কারখানার ঝুট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিক পরিবহনের বাসে চাঁদা দাবিকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও কৃষক দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। এ সময় কয়েকটি বাস ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার বরমী ইউনিয়নের গাড়ারণ গ্রামের আরবেলা ফ্যাশন লিমিটেড কারখানার সামনে এই ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষের একটি ভিডিও ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন মো. আলাউদ্দিন (৩৪), মাহাবুব আলম (৩২), দেলোয়ার হোসেন (৩০), সিফাত (৩০), জুনায়েদ (২২), মো. মাসুম আহমেদ (৩৫) ও মোবারক হোসেন বাবু (৩৪)। তাঁরা বিএনপি ও কৃষক দলের নেতা-কর্মী বলে জানা গেছে।

বরমী ইউনিয়ন কৃষক দলের ৬ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মো. মাসুম আহমেদ অভিযোগ করেন, তিনি আরবেলা ফ্যাশন লিমিটেড কারখানায় শ্রমিক পরিবহনের বাস সরবরাহ করেন। এ কারণে বরমী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান শামীম তাঁর কাছে এক লাখ টাকা চাঁদা এবং মাসিক ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন।

মাসুম আহমেদ বলেন, শামীম মনে করেন, তিনি কারখানার ঝুট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছেন। এ নিয়ে আজ দুপুরে কারখানার প্রধান ফটকের সামনে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে শামীমের লোকজন পাশের হোটেল থেকে কাঠ ও লোহার রড এনে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এতে তিনি ছাড়াও অন্তত পাঁচজন গুরুতর আহত হন।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বরমী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান শামীম। তিনি বলেন, আগামীকাল ত্রিশালে নজরুলজয়ন্তীতে প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে মহাসড়কে সংবর্ধনা দেওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা চলছিল। আলোচনা শেষে পাশের কারখানায় গেলে কৃষক দলের নেতা মাসুম আহমেদের নেতৃত্বে তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয়। এতে তাঁর কয়েকজন নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন। বাস ভাঙচুর ও চাঁদা দাবির অভিযোগ সঠিক নয় বলেও দাবি করেন তিনি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় এক দোকানি বলেন, প্রথমে অর্ধশতাধিক যুবক হট্টগোল শুরু করেন। পরে লাঠি ও লোহার রড নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন।

কৃষক দল নেতাকে কুপিয়ে জখম, বিএনপি নেতা বহিষ্কারকৃষক দল নেতাকে কুপিয়ে জখম, বিএনপি নেতা বহিষ্কার

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীনুর আলম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। সেখানে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। কয়েকজন আহত হয়েছেন এবং কয়েকটি বাসের জানালার কাচ ভাঙচুর করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

ফ্যাশনগাজীপুরবাসবিএনপিসংঘর্ষভাঙচুরগাজীপুর সংস্করণআহতশ্রীপুর (মাগুরা)চাঁদাবাজিকৃষকব্যবসা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাতভর উত্তাল চট্টগ্রাম: পুলিশের পোশাক পরিয়ে সরানো হয় ধর্ষণে অভিযুক্তকে, রাখা হয়েছে কোথায়?

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

তথ্য গোপন করে ১৬ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল তিনি

পল্লবীর সেই শিশুর বাসায় প্রধানমন্ত্রী

স্থানীয় নির্বাচনে বড় পরিবর্তন: থাকছে না পোস্টার ও দলীয় প্রতীক, অক্টোবরে ভোটের প্রস্তুতি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

সম্পর্কিত

মান্দায় ইটভাটার ধোঁয়ায় ফসলের ক্ষতি, অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন

মান্দায় ইটভাটার ধোঁয়ায় ফসলের ক্ষতি, অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন

ঢাবিতে কর্মচারী নিয়োগে ঘুষের অভিযোগ নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

ঢাবিতে কর্মচারী নিয়োগে ঘুষের অভিযোগ নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

সুন্দরগঞ্জে কুকুরের কামড়ে ৫ মৃত্যু: যথাসময়ে নেই সহযোগিতা, মৃত্যুতে সহানুভূতির ঢল

সুন্দরগঞ্জে কুকুরের কামড়ে ৫ মৃত্যু: যথাসময়ে নেই সহযোগিতা, মৃত্যুতে সহানুভূতির ঢল

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা এমপিও বাস্তবায়ন না হলে শনিবার অধিদপ্তরে লংমার্চের ঘোষণা

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা এমপিও বাস্তবায়ন না হলে শনিবার অধিদপ্তরে লংমার্চের ঘোষণা