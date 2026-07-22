Ajker Patrika
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গাজীপুর

টঙ্গীর হাজীর মাজার বস্তিতে মাদকবিরোধী অভিযান, ৩০০ কক্ষের বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
টঙ্গীর হাজীর মাজার বস্তিতে মাদকবিরোধী অভিযান, ৩০০ কক্ষের বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন
টঙ্গীর হাজী মাজার বস্তিতে অভিযান, বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের টঙ্গীর হাজীর মাজার বস্তিতে মাদকদ্রব্য বেচাকেনা বন্ধ করতে আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে চিহ্নিত প্রায় ৩০০ মাদক কারবারির কক্ষের বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। অভিযানের নেতৃত্ব দেন গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন।

অভিযানে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডের (ডেসকো) প্রকৌশলী এ কে এম নাজিমুল ইসলাম এবং টঙ্গী আঞ্চলিক ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন বলেন, `মাদক স্পটগুলোর বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও ইন্টারনেট সংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।'

বেলায়েত হোসেন আরও বলেন, `হাজীর মাজার বস্তির মতো এত বড় পরিসরে প্রকাশ্যে মাদক সেবনের চিত্র দেশের আর কোথাও দেখা যায় না। এটি দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের জন্য বড় উদ্বেগের কারণ ছিল।'

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