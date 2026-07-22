মানিকগঞ্জের তিন হাসপাতাল-ডায়াগনস্টিক বন্ধ করল স্বাস্থ্য বিভাগ

মানিকগঞ্জে স্বাস্থ্যসেবার মান নিশ্চিত করতে অভিযান চালিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। আজ বুধবার দুপুরে অভিযানটির নেতৃত্ব দেন মানিকগঞ্জের সিভিল সার্জন ডা. আইভী ফেরদৌস। এ সময় শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকার দুটি হাসপাতাল ও একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, লাইসেন্স নবায়ন না থাকা, চিকিৎসক ও লেবারদের বসার জন্য কক্ষ না থাকা এবং প্যাথলজি ও ডায়াগনস্টিক বিভাগে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে আল রাফী জেনারেল হাসপাতাল, যমুনা জেনারেল হাসপাতাল ও মডার্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ ছাড়া মানিকগঞ্জ শিশু ও জেনারেল হাসপাতালকে মুচলেকা নিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।
সিভিল সার্জন ডা. আইভী ফেরদৌস বলেন, ‘দুটি প্রতিষ্ঠানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও লেবারদের বসার কক্ষ পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলোর প্যাথলজি ও ডায়াগনস্টিক বিভাগে বিভিন্ন অনিয়ম দেখা গেছে। তিনটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে এবং একটি প্রতিষ্ঠানকে মুচলেকা নিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।’
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