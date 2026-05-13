Ajker Patrika
গাজীপুর

মারধরে বিএনপি নেতার মৃত্যু: ইউপি সদস্যসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
বিচার দাবিতে বিক্ষোভ। ফাইল ছবি

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার প্রহলাদপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য রাশিদুল মোল্লাসহ ১৯ ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যা মামলা হয়েছে। জয়নাল আবেদীন নামে এক বিএনপি নেতাকে হত্যার অভিযোগে এই মামলা হয়।

আজ বুধবার রাতে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ।

মামলার আসামিরা হলেন প্রহলাদপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য রাশিদুল মোল্লা (৪০), আনোয়ার শেখ (৩৫), হানিফা শেখ (৫৫), নাঈম ব্যাপারী (২০), রাশিদুল ব্যাপারী (১৮), রনি ব্যাপারী (৩৫), সাব্বির শেখ (২০), খোকা ব্যাপারী (৩৫), সেলিম ব্যাপারী (৪০), মামুন শেখ (৩০), শাহ আলম (৩০), শরিফ সিকদার (৪২) ও অজ্ঞাতনামা সাতজন।

নিহত জয়নাল আবেদীন (৬০) উপজেলার প্রহলাদপুর ইউনিয়নের ফাওগান গ্রামের মৃত নইমুদ্দিনের ছেলে। তিনি প্রহলাদপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি ছিলেন।

শ্রীপুর থানার ওসি মোহাম্মদ নাছির আহমদ বলেন, নিহত ব্যক্তির ছেলে মনির হোসেন বাদী হয়ে শ্রীপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পালিয়ে গেছেন। আসামিদের গ্রেপ্তারে চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, ৯ মে সন্ধ্যার দিকে উপজেলার প্রহলাদপুর ইউনিয়নের ফাওগান বাজারের পাশে একটি স্কুলমাঠে এই ঘটনা ঘটে।

