মারধরে বিএনপি নেতার মৃত্যু: ইউপি সদস্যসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার প্রহলাদপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য রাশিদুল মোল্লাসহ ১৯ ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যা মামলা হয়েছে। জয়নাল আবেদীন নামে এক বিএনপি নেতাকে হত্যার অভিযোগে এই মামলা হয়।
আজ বুধবার রাতে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ।
মামলার আসামিরা হলেন প্রহলাদপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য রাশিদুল মোল্লা (৪০), আনোয়ার শেখ (৩৫), হানিফা শেখ (৫৫), নাঈম ব্যাপারী (২০), রাশিদুল ব্যাপারী (১৮), রনি ব্যাপারী (৩৫), সাব্বির শেখ (২০), খোকা ব্যাপারী (৩৫), সেলিম ব্যাপারী (৪০), মামুন শেখ (৩০), শাহ আলম (৩০), শরিফ সিকদার (৪২) ও অজ্ঞাতনামা সাতজন।
নিহত জয়নাল আবেদীন (৬০) উপজেলার প্রহলাদপুর ইউনিয়নের ফাওগান গ্রামের মৃত নইমুদ্দিনের ছেলে। তিনি প্রহলাদপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি ছিলেন।
শ্রীপুর থানার ওসি মোহাম্মদ নাছির আহমদ বলেন, নিহত ব্যক্তির ছেলে মনির হোসেন বাদী হয়ে শ্রীপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পালিয়ে গেছেন। আসামিদের গ্রেপ্তারে চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।
উল্লেখ্য, ৯ মে সন্ধ্যার দিকে উপজেলার প্রহলাদপুর ইউনিয়নের ফাওগান বাজারের পাশে একটি স্কুলমাঠে এই ঘটনা ঘটে।
কোস্ট গার্ড ভোলা ও মৎস্য অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে গতকাল মঙ্গলবার (১২ মে) রাত ১০টায় ভোলা সদর উপজেলার পানপট্টি বাজার-সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহজনক তিনটি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১ কোটি ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের ১০ হাজার ১৪০ কেজি সামুদ্রিক ইলিশ মাছ জব্দ করা হয়।১৮ মিনিট আগে
সোমবার রাতে লেবাননের মাইফাদুন এলাকায় সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে চলাচলের সময় ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় মারা গেছেন শুভ। সেখানে মাইফাদুন এলাকায় একটি বাড়ি দেখাশোনা ও বাড়ি-সংলগ্ন বাগানে কাজ করতেন শুভ। সংবাদটি পাওয়ার পর থেকে সহায়সম্বল হারানো মা-বাবা শোকে পাথর হয়ে আছেন।২৬ মিনিট আগে
এ বছর চড়া দামে জ্বালানি তেল, সার ও বীজ কিনে ফসল আবাদ করেছেন কৃষকেরা। দফায় দফায় ডিজেল সংকটের মুখে পড়েছেন। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ফসল ঘরে তোলার আগেই বৃষ্টিতে সব তছনছ হয়ে গেছে।৩৪ মিনিট আগে
পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জীবনমান উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে জানিয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক মো. আবদুস সালাম বলেছেন, ঝুঁকিপূর্ণ পুরোনো ভবনগুলো ভেঙে আধুনিক ও সুবিধাসংবলিত ১৮টি বহুতল আবাসন নির্মাণ করা হবে। একই সঙ্গে ভবন নির্মাণকালীন বিকল্প১ ঘণ্টা আগে