শ্রীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
আজ সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বরমী-শ্রীপুর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাজীপুরের শ্রীপুরে তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে গার্ডেনিয়া ওয়ার্স লিমিটেড নামক পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টা থেকে শুরু হওয়া এই অবরোধের ফলে বরমী-শ্রীপুর আঞ্চলিক সড়কে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে চরম জনভোগান্তির সৃষ্টি হয়েছে। ভোগান্তিতে পড়েছেন বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকসহ নানান পেশার মানুষ।

উপজেলার বরমী ইউনিয়নের কায়েতপাড়া গ্রামের শিমুলতলী এলাকায় শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করেন। শ্রমিকেরা অভিযোগ করেন, ২০ সেপ্টেম্বর বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিলে কারখানা কর্তৃপক্ষ ২৮ সেপ্টেম্বর (সোমবার) বেতন পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি।

কারখানার শ্রমিক মো. সুমন মিয়া বলেন, ‘আজ বেতন সবার অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সকালে কারখানায় এসে দেখি প্রধান ফটক তালাবদ্ধ। এ জন্য সব শ্রমিক বিক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় নেমেছি। মালিক পক্ষ আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করছে।’

অপর শ্রমিক হাবিবুর রহমান বলেন, ‘এক মাস বেতন না পেলে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়, আর তিন মাস ধরে বেতন বন্ধ! আমাদের মতো শ্রমিকদের সংসার, সন্তানের পড়াশোনা ও চিকিৎসা কী করে চলে? এমনিতেই কেউ সড়কে আসে না। আজ বেতন দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।’

বিক্ষোভের মুখে গার্ডেনিয়া ওয়ার্স লিমিটেড কারখানার মানবসম্পদ কর্মকর্তা মো. ইফতেখার উদ্দিন দাবি করেন, বকেয়া বেতন পরিশোধের আজ পূর্বনির্ধারিত তারিখ থাকলেও ব্যাংকের সমস্যার কারণে তা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, ‘বেতন পরিশোধের পর কারখানা খুলে দেওয়া হবে। বকেয়া বেতন পরিশোধের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। এরই মধ্যে শ্রমিকেরা রাস্তায় নেমেছে।’

আঞ্চলিক সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে শ্রীপুর থানা-পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক জানান, সকালেই শ্রমিকেরা রাস্তা অবরোধ করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং তিনি নিজেও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলছেন।

ওসি বলেন, ‘আমরা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সড়ক থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছি। আশা করি, দ্রুত সময়ের মধ্যে যান চলাচল স্বাভাবিক হবে।’

