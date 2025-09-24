Ajker Patrika
> সারা দেশ
> গাজীপুর

টঙ্গীতে দেয়াল ধসে একজনের মৃত্যু

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি বহুতল ভবনের সীমানাপ্রাচীর ধসে একজনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বেলা ১১টার দিকে সাতাইশ খরতৈল জামতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আরও চারজন আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

নিহত ব্যক্তির নাম বাবুল মিয়া (৫৫) নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার আব্দুল্লাহপুরা গ্রামের মৃত রাজ্জাক মিয়ার ছেলে। বাবুল পেশায় একজন নির্মাণশ্রমিক ছিলেন। আহত ব্যক্তিরা হলেন ইমরান মিয়া (২০), ইসমাইল (৪০), শুক্কুর আলী (৩৯) ও মো. ফারুক (৪০)।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে ওই এলাকার মাজহারুল ইসলামের নির্মীয়মাণ বহুতল ভবনের সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের কাজ করছিলেন ওই পাঁচ শ্রমিক। এ সময় অতিরিক্ত ওজনে সীমানাপ্রাচীরটি ধসে পড়লে তার নিচে চাপা পড়েন তাঁরা। তাঁদের উদ্ধার করে টঙ্গীর গুটিয়া এলাকার ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে হাসপাতালে বাবুলের মৃত্যু হয়।

তবে এ ঘটনায় ভবনটির মালিক মাজহারুল ইসলাম কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (অপরাধ) দক্ষিণ বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মহিউদ্দিন আহাম্মেদ বলেন, বাবুলের স্বজনদের লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

গাজীপুরমৃত্যুটঙ্গীশ্রমিক
