Ajker Patrika
গাজীপুর

গাজীপুরের ৪টিতে বিএনপি, একটিতে জামায়াত বিজয়ী

গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুরের ৪টিতে বিএনপি, একটিতে জামায়াত বিজয়ী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুরের ৫টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ৪টিতে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী এবং একটিতে জয় পেয়েছেন জামায়াত মনোনীত প্রার্থী। শুক্রবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফলাফল ঘোষণা করেছেন গাজীপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম হোসেন।

ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, গাজীপুর-১ আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির প্রার্থী মো. মজিবুর রহমান। ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে তিনি ভোট পেয়েছেন ২ লাখ ৮ হাজার ৬৮৮টি। এখানে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জামায়াত মনোনীত দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী মো. শাহ আলম বকশি। তিনি ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ৪৯ হাজার ৪৫৩টি।

এই আসনে আটজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই আসনে মোট ভোটার ৭ লাখ ২০ হাজার ৯৩৭ জন। এখানে ৫৩ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ ভোট পড়েছে।

গাজীপুর-২ আসনে জয় পেয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এম মনজুরুল করিম রনি। তিনি ধানের শীষ প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ৮৮ হাজার ৬০৬টি। এখানে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী আলী নাসের খান। তিনি শাপলা কলি প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ৪০ হাজার ৯৫০টি।

এটি সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটারের সংসদীয় আসন। মোট ভোটার ৮ লাখ ৪ হাজার ৩৩৩ জন। তাঁদের মধ্যে মোট ৪৪ দশমিক ৬৯ শতাংশ ভোট পড়েছে।

গাজীপুর-৩ আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ডা. এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু। তিনি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ৬২ হাজার ৩৪৩টি। এখানে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মোহাম্মদ আহসানুল হক। তিনি রিকশা প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ৫৩৯টি। আসনের মোট ভোটার ৫ লাখ ২৭ হাজার ৩৬৯ জন। তাঁদের মধ্যে ৫৭ দশমিক ৬৪ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন।

গাজীপুর-৪ আসনে বিজয়ী হয়েছেন জামায়াত মনোনীত প্রার্থী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। তিনি দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ১ হাজার ৭৭৯টি। এখানে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী শাহ রিয়াজুল হান্নান। তিনি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ৯০ হাজার ৩৯০টি।

এখানে মোট ভোটার ৩ লাখ ৩০ হাজার ৯৭৭ জন। তাঁদের মধ্যে ৬১ দশমিক ৬৫ শতাংশ ভোটার ভোট প্রদান করেছেন।

গাজীপুর-৫ আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এ কে এম ফজলুল হক মিলন। তিনি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ৩৩ হাজার ৮৬৯টি। এখানে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মো. খায়রুল হাসান। তিনি দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ৭৮ হাজার ১২৩টি।

বিষয়:

গাজীপুরজেলা প্রশাসকজাতীয় নির্বাচনধানের শীষভোটারত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

সম্পর্কিত

জামানত হারাচ্ছেন নাগরিক ঐক্যের মান্না

জামানত হারাচ্ছেন নাগরিক ঐক্যের মান্না

গাজীপুরের ৪টিতে বিএনপি, একটিতে জামায়াত বিজয়ী

গাজীপুরের ৪টিতে বিএনপি, একটিতে জামায়াত বিজয়ী

চুয়াডাঙ্গার দুটি আসনে ১১ দলের প্রার্থীর জয়

চুয়াডাঙ্গার দুটি আসনে ১১ দলের প্রার্থীর জয়

বাগেরহাটে তিনটিতে জামায়াত, একটিতে বিএনপি বিজয়ী

বাগেরহাটে তিনটিতে জামায়াত, একটিতে বিএনপি বিজয়ী