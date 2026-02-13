Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

কর্ণফুলী টানেল: ভোটের দায়িত্ব শেষে ফেরার পথে প্রাণ হারালেন আনসার সদস্য

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৩১
মো. আব্দুল জব্বার। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দায়িত্ব পালন শেষে ফেরার পথে বাস উল্টে গিয়ে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর এক সদস্য নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া অন্তত ১৪ জন আহত হন। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১টার দিকে কর্ণফুলী টানেলের পতেঙ্গা প্রান্তের চৌরাস্তা মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। কর্ণফুলী টানেল এলাকায় দায়িত্বরত নৌবাহিনীর কর্মকর্তা মো. ফারুক এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

নিহত আনসার সদস্য হলেন মো. আব্দুল জব্বার। তাঁর বাড়ি সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলায়। তিনি চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেডে কর্মরত ছিলেন।

জানা গেছে, সাতকানিয়ায় নির্বাচনী দায়িত্ব শেষে একটি বাসে করে গার্ডে ফিরছিলেন ২৩ জন আনসার সদস্য। এ সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা রেলিংয়ে উঠে উল্টে যায়। এতে হতাহতের ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন বর্তমানে চট্টগ্রামের বিএনএস হাসপাতালের আইসিইউতে এবং সাতজন এইচডিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অন্য আহত সদস্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

বিষয়:

কর্ণফুলীনিহতচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামআনসার
