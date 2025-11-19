Ajker Patrika

শ্রীপুরে ঝুট গুদামে আগুন, কোটি টাকার মালপত্র পুড়ে ছাই

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের শ্রীপুরে ঝুট গুদামে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে ঝুট গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে গুদামে থাকা কোটি টাকার ঝুট মালপত্র পুড়ে গেছে। এ ছাড়া তিনটি গরু পুড়ে মারা গেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে শ্রীপুর পৌরসভার বকুলতলা এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত ১২টার দিকে শ্রীপুর পৌরসভার মাওনা-শ্রীপুর সড়কের বকুলতলা এলাকায় সারোয়ার হোসেনের ঝুট গুদামে আগুন লাগে। খবর পেয়ে প্রথমে শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেয়।

আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকায় পরে রাজেন্দ্রপুর মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের আরও দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ শুরু করে। আগুনে গুদামে থাকা ঝুট মালপত্র পুড়ে নষ্ট ও তিনটি গরু পুড়ে মারা গেছে।

ভুক্তভোগী সারোয়ার হোসেন বলেন, ‘রাতে হঠাৎ গুদামে আগুনের ফুলকি দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন হইচই শুরু করে। দ্রুত আগুন চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের তীব্রতায় স্থানীয় লোকজন আগুন নেভাতে পারেনি। গুদামের এক পাশে গোয়ালে থাকা গরু আগুনে পুড়ে মারা গেছে।

এ বিষয়ে গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মো. মামুন বলেন, আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)ঢাকা বিভাগঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবর
