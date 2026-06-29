Ajker Patrika
English
গাজীপুর

সাবেক সেনাসদস্য নিখোঁজ, সপ্তাহ ধরে থানার সামনে স্ত্রী-সন্তানের অবস্থান

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
সাবেক সেনাসদস্য নিখোঁজ, সপ্তাহ ধরে থানার সামনে স্ত্রী-সন্তানের অবস্থান
নিখোঁজ সাবেক সেনাসদস্য মোহাম্মদ ফারুক হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের কাপাসিয়ার সাবেক সেনা সদস্য মোহাম্মদ ফারুক হোসেন (৪৫) নিখোঁজের এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও সন্ধান মেলেনি। নিখোঁজের পর থেকেই স্বামীর সন্ধানে যাত্রাবাড়ী থানার সামনে সন্তানকে নিয়ে অবস্থান করছেন স্ত্রী আরিফা সুলতানা। স্বামীর খোঁজে গাজীপুরের কাপাসিয়া থেকে এসেছেন তিনি। এ ঘটনায় গত ২৪ জুন যাত্রাবাড়ী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও (জিডি) করেছেন।

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন উপজেলার তরগাঁও ইউনিয়নের উত্তর খামের গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম আব্দুল হামিদ।

আজ সোমবার সকালে কথা হয় নিখোঁজ ফারুকের স্ত্রী আরিফা সুলতানার সঙ্গে। তিনি জানান, তাঁর স্বামী সাবেক সেনা সদস্য। সার্জেন্ট পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০২৩ সালে অবসরে যাওয়ার পর থেকে গুলশানের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছিলেন।

আরিফা সুলতানা বলেন, গত ২২ জুন কর্মস্থল থেকে বিকেল ৫টার দিকে মোটরসাইকেলে করে যাত্রাবাড়ীর কাজলারপারে ভগ্নিপতির সঙ্গে দেখা করতে যান। দেখা করে বাসা থেকে বেরও হয়েছিলেন। এরপর কাজলারপাড় এলাকায় বাসার সামনে তাঁর মোটরসাইকেল পাওয়া যায়। কিন্তু ফারুকের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ফারুকের স্ত্রী আরও বলেন, ‘ওই দিন বাসায় না ফেরায় গভীর রাত পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করেছি। পরদিন ২৩ জুন বিকেলে ভগ্নিপতির সঙ্গে যোগাযোগ করলে স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হই।’

নিখোঁজ সাবেক সেনাসদস্য স্বামীর খোঁজে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার সামনে স্ত্রী ও সন্তান। ছবি: সংগৃহীত
নিখোঁজ সাবেক সেনাসদস্য স্বামীর খোঁজে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার সামনে স্ত্রী ও সন্তান। ছবি: সংগৃহীত

যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মেহেদী হাসান বলেন, ‘এখনো নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়নি। গত ২২ জুন থেকে তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরটিও বন্ধ রয়েছে। বেতার ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।’

বিষয়:

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)ঢাকা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত