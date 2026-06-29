Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

ইট বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল নবজাতককে, ফুলে ভেসে উঠলে উদ্ধার করে পুলিশ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
ইট বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল নবজাতককে, ফুলে ভেসে উঠলে উদ্ধার করে পুলিশ
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার হোগলা ইউনিয়নের কালিহরকান্দা গ্রামের কালিহর নদী থেকে ইট বাঁধা অবস্থায় এক নবজাতক কন্যাশিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে মরদেহটি ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়।

খবর পেয়ে পূর্বধলা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হাবিবুর রহমান ও এসআই ফারুক হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। পরে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় নদী থেকে কালো শার্টে মোড়ানো নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, নবজাতকটিকে শার্টে পেঁচিয়ে রশি দিয়ে একটি ইটের সঙ্গে বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে ইটসহ মরদেহটি ভেসে ওঠে।

পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

নবজাতকের পরিচয় শনাক্ত এবং ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশ কাজ করছে।

বিষয়:

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