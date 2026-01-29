Ajker Patrika
গাইবান্ধা

গত দেড় বছরে যারা ইনসাফ করতে পারেনি, তারা আগামীতেও করতে পারবে না: জাপা মহাসচিব

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 
গত দেড় বছরে যারা ইনসাফ করতে পারেনি, তারা আগামীতেও করতে পারবে না: জাপা মহাসচিব
পথসভায় বক্তব্য দেন জাপা মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। ছবি: আজকের পত্রিকা

গত দেড় বছরে যারা ইনসাফ করতে পারেনি, আগামীতেও তারা করতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। তিনি বলেন, ‘দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে দেখলাম, বাগেরহাটের এক ছাত্রের ঘটনা। সে ছাত্রলীগ করে, এটাই তার দোষ। তাকে জেলে রাখা হয়েছে। তাই বলে তাকে বিচারের আগেই দুই বছর জেলে আটকে রাখবেন? আপনি তো বিচারের আগেই শাস্তি দিয়ে দিচ্ছেন। এটা কোনো ইনসাফ হতে পারে না।’

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাপা মহাসচিব এসব কথা বলেন। উপজেলার ধোপাডাঙ্গা ইউনিয়নের কিশামত হলদিয়া গ্রামের মো. নজরুল ইসলামের চাতালে জাতীয় পার্টির এই পথসভা হয়।

শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, ‘ওই ছাত্রলীগ নেতার স্ত্রী তার স্বামীকে বারবার জামিন করায়। আর আপনারা তাকে বারবার জেলে ঢোকান। একবার তার স্ত্রী জেলগেটে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে আর বলে, “জেলে আর যেতে দেব না।” অনেক কান্নাকাটির পরও তার স্বামীকে আবার জেলে ঢোকানো হয়েছে। সেই দুঃখ-কষ্টে মেয়েটি নিজের বাচ্চাকে আগে মেরেছে ফেলেছে এবং পরে সে নিজেও আত্মহত্যা করেছে। এরপর প্যারোলের আবেদন করলে প্রশাসন জেল থেকে বের হতে দেয়নি ছাত্রলীগের ওই নেতাকে। শেষে স্ত্রী ও শিশুসন্তানের লাশ নিয়ে যাওয়া হয় জেলগেটে। নিজের সন্তানকে সে প্রথমবার দেখল, তা-ও আবার মৃত অবস্থায়। কী নির্মম, কী নিষ্ঠুর। কোথায় আছে আইনের শাসন আর কোথায় আছে ইনসাফ। আজকে যারা বড় বড় কথা বলছেন, কোরআনের আইন বাস্তবায়ন করবেন, এই দেড় বছরে তো দেখলাম না আপনারা কোরআনের আইন বাস্তবায়ন করলেন। ইনসাফ তো করলেন না। ইনসাফ যদি এখন না করেন, তাহলে সামনে কীভাবে করবেন। আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই, জাতীয় পার্টি শান্তিতে বিশ্বাসী দল। জাতীয় পার্টি শান্তিতে আছে এবং এই দেশকে শান্তিতে রাখতে পারবে ইনশা আল্লাহ।’

ধোপাডাঙ্গা ইউনিয়ন জাতীয় পার্টির উদ্যোগে এই পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ওই ইউনিয়নের জাতীয় পার্টির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার এ টি এম মাহবুব আলম শাহীন। সভায় আরও বক্তব্য দেন সাবেক সংসদ সদস্য ও জাপা নেতা ওয়াহিদুজ্জামান সরকার বাদশা, জাতীয় পার্টির উপজেলা সিনিয়র সহসভাপতি মো. আনছার আলী সরদার, সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান মন্ডল, রামজীবন ইউনিয়ন সভাপতি এ টি এম এনামুল হক মন্টু, বামনডাঙ্গা ইউনিয়ন সভাপতি মো. রেজাউল হক রেজা, বেলকা ইউনিয়ন সভাপতি মো. রেজাউল ইসলাম রানা, জাপা নেতা মুন্সি আমিনুল ইসলাম সাজু ও জাতীয় যুব সংহতির উপজেলা সভাপতি সাইদুর রহমান প্রমুখ।

বিষয়:

গাইবান্ধাসুন্দরগঞ্জনির্বাচনরংপুর বিভাগত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

সম্পর্কিত

আসছেন তারেক রহমান, যা চান রাজশাহীর মানুষ

আসছেন তারেক রহমান, যা চান রাজশাহীর মানুষ

ফরিদপুরে অস্ত্রসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

ফরিদপুরে অস্ত্রসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

গত দেড় বছরে যারা ইনসাফ করতে পারেনি, তারা আগামীতেও করতে পারবে না: জাপা মহাসচিব

গত দেড় বছরে যারা ইনসাফ করতে পারেনি, তারা আগামীতেও করতে পারবে না: জাপা মহাসচিব

বরইয়ের বাগানে কারেন্ট জাল বিছিয়ে চলছে পাখি হত্যা, মালিককে জরিমানা

বরইয়ের বাগানে কারেন্ট জাল বিছিয়ে চলছে পাখি হত্যা, মালিককে জরিমানা