বিদ্যুতায়িত হয়ে বিএনপি নেতার মৃত্যু

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ছাপড়হাটী ইউনিয়নে বসতবাড়ির বিদ্যুৎ লাইন মেরামতের সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে এক বিএনপি নেতার মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে পূর্ব ছাপড়হাটী বামনটারি গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত প্রদীপ কুমার বাবলু (৫৭) ওই গ্রামের প্রয়াত সন্তোষ কুমারের ছেলে।
উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব মাহমুদুল ইসলাম প্রামাণিক জানান, প্রদীপ কুমার বাবলু ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য।
ছাপরহাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কনক কুমার গোস্বামী জানান, ঘটনার সময় প্রদীপ কুমার বাবলু নিজের বসতবাড়ির বিদ্যুৎ লাইন মেরামত করছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্বজন ও স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে দারিয়াপুর বাজার এলাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।
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