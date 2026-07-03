Ajker Patrika
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কুড়িগ্রাম

দুধকুমার নদের চর থেকে অজ্ঞাতনামা নারীর লাশ উদ্ধার

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 
দুধকুমার নদের চর থেকে অজ্ঞাতনামা নারীর লাশ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী উপজেলার তিলাই ইউনিয়নের খোঁচাবাড়ি এলাকায় দুধকুমার নদের চর থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দুপুরে দুধকুমার নদের চরে একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা তিলাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান কামরুলকে খবর দেন। নদীর পানি কমে যাওয়ায় মরদেহটি চরের কাদায় আটকে ছিল। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে বিকেলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

তিলাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান কামরুল বলেন, এখনো মরদেহটির পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয়দের ধারণা, ভারত থেকে নেমে আসা ঢলের পানিতে মরদেহটি ভেসে এসেছে। তবে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিম উদ্দিন বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মরদেহটি ভারত থেকে ভেসে এসেছে। তবে পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে অজ্ঞাত মরদেহটি দাফনের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

পুলিশভূরুঙ্গামারীমরদেহকুড়িগ্রামজেলার খবররংপুর বিভাগ
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