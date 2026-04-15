গাইবান্ধায় লাঠিখেলা দেখতে মানুষের ঢল

গ্রামবাংলার নানা উৎসব-পার্বণে চিত্তবিনোদনের খোরাক লাঠিখেলা। কিন্তু কালের বিবর্তনে লাঠিখেলার সেই বিনোদন আর নেই। গ্রামবাংলার সেই ঐতিহ্যকে ধারণ করে আজ বুধবার গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে নলডাঙ্গার উমেশ চন্দ্র উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজন করা হয় লাঠিখেলার। আর খেলা দেখতে মাঠে মানুষের ঢল নামে।
ঐতিহ্যবাহী এ খেলা দেখতে মাঠে বিভিন্ন এলাকা থেকে নারী-পুরুষ জমায়েত হন। ঢোলের তালে নেচে-নেচে খোলোড়দের লাঠিখেলা দেখে মুখরিত হয় পুরো মাঠ। খেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঢোল আর লাঠির তালে তালে নাচ, অন্যদিকে প্রতিপক্ষে লাঠির আঘাত হতে আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বনের প্রচেষ্টায় টান টান উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে খেলোয়াড় ও দর্শকদের মাঝে।
খেলা দেখতে আসা বিপ্লব সরকার নামের এক শিক্ষক বলেন, আগের মতো আর লাঠিখেলা তেমন চোখে পড়ে না। আধুনিকতার সমাজে সেই লাঠিখেলার স্থান আজ দখল করে নিয়েছে ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল ও ব্যাডমিন্টন।
তা ছাড়া অতীতের খেলার পরিবর্তে মোবাইলে চলছে পাপজি, ফ্রিফায়ারসহ বিভিন্ন ধরনের খেলা। কিন্তু শত বাধাবিপত্তিকে উপেক্ষা করে গ্রামবাংলায় আজও দু-একটি জায়গায় চলে অতীতের লাঠিখেলা।
কানন সরকার (১৮) বলেন, ‘দাদা-নানার মুখে শুধু লাঠিখেলার কথা শুনেছি। আজ নিজেই খেলা উপভোগ করলাম। ভালো লাগল। অতীতের অনেক খেলার মধ্যে আনন্দ-বিনোদন লুকিয়ে আছে। সত্যিই এই লাঠিখেলা দেখে আমি মুগ্ধ।’
আয়োজক শাওন সরকার বলেন, ‘গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা আজ বিলুপ্তপ্রায়। আগে দেখতাম, গ্রামের সাধারণ মানুষেরা বাংলা বর্ষবরণ, বিবাহ, চড়কপূজা, সুন্নতে খতনা উপলক্ষে লাঠিখেলার আয়োজন করত। সেই স্মৃতি ধরে রাখার জন্যই আমি লাঠিখেলার আয়োজন করেছি। আগামী বৈশাখের উৎসবে এমন আয়োজন করব।’
কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও কাভার্ড ভ্যানের সংঘর্ষে এক নারী ও তাঁর শিশুপুত্র নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় অটোরিকশাচালকসহ আরও তিনজন আহত হয়েছেন।১১ মিনিট আগে
রাজধানীর বনানীতে একটি বহুতল ভবনে আগুন লাগার খবর পাওয়া গেছে। আজ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ১১ তলা ভবনটির সর্বোচ্চ তলায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।১৪ মিনিট আগে
রাজধানীর উত্তরায় ‘ফিফথ অ্যালায়েন্স গ্লোবাল ট্রেডিং লিমিটেড’ নামে একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের আড়ালে মাদক কারবার চলে আসছিল। সেখান থেকে কোটি টাকা মূল্যের কোকেনসহ র্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন মো. সাইদুজ্জামান কাজল (৪৭) ও মো. মজনু মিয়া (৪৬) নামের দুই ব্যক্তি। আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।২৬ মিনিট আগে
রাজধানীর সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল এলাকা থেকে ৪০ লাখ টাকার জাল নোটসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার যুবকের নাম আলী আজগর সিকদার (২৩)।২৮ মিনিট আগে