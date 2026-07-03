Ajker Patrika
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গাইবান্ধা

ডাম্প ট্রাকের চাপায় মসজিদের খাদেম নিহত

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
ডাম্প ট্রাকের চাপায় মসজিদের খাদেম নিহত
নিহত মাসুদ মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধা পৌরসভার একটি দ্রুতগতির ময়লাবাহী ডাম্প ট্রাকের চাপায় পিষ্ট হয়ে মাসুদ মিয়া (২৭) নামে এক মসজিদের খাদেম নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (৩ জুলাই) দুপুরে মোটরসাইকেলযোগে মসজিদে যাওয়ার পথে শহরের পশ্চিমপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মাসুদ মিয়া গাইবান্ধা পৌর শহরের জুম্মাপাড়া এলাকার বাদশা মিয়ার ছেলে। তিনি গাইবান্ধা সদর উপজেলার মডেল মসজিদে খাদেম হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাসুদ মিয়া জুম্মাপাড়া থেকে মোটরসাইকেলে করে সদর উপজেলার মডেল মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। বাসস্ট্যান্ড হয়ে সংযোগ সড়ক দিয়ে সাদুল্লাপুর সড়কে ওঠার সময় শহরমুখী একটি দ্রুতগতির পৌরসভার ময়লাবাহী ডাম্প ট্রাক তার মোটরসাইকেলে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি ট্রাকের চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে গাইবান্ধা সদর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘ট্রাকের চালককে আটক করা হয়েছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে গাইবান্ধা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এখনো পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

গাইবান্ধাদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনাজেলার খবররংপুর বিভাগ
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