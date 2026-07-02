Ajker Patrika
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নরসিংদী

আজীবন বিএনপি করে মরতে চান আ.লীগ নেতা

নরসিংদী প্রতিনিধিপ্রতিনিধি,  রায়পুরা
আপডেট : ০২ জুলাই ২০২৬, ২১: ৫৩
আজীবন বিএনপি করে মরতে চান আ.লীগ নেতা
আলী আহম্মেদ দুলু। ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদী জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা, জেলা তাঁতীলীগের সাবেক আহ্বায়ক এবং রায়পুরা উপজেলার অলিপুরা ইউনিয়ন পরিষদের একাধিকবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান আলী আহম্মেদ দুলু বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। বিএনপিতে যোগদানের পর বলেছেন, ‘আজীবন বিএনপি করে মরতে চান।’

বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) সকালে রায়পুরা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি একথা বলেন। আলী আহম্মেদ দুলু বলেন, তিনি মূলত ছাত্রজীবন থেকেই ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অন্য দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও নিজেকে সবসময় বিএনপির আদর্শের অনুসারী হিসেবে মনে করেছেন।

দুলু বলেন, গত ২ ফেব্রুয়ারি বিএনপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব ও নরসিংদী জেলা বিএনপির সভাপতি খায়রুল কবির খোকনের মাধ্যমে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দেন। এতদিন বিষয়টি প্রকাশ না করলেও দলীয় নেতৃত্বের অনুমতিক্রমে এখন তা গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরছেন।

তিনি বলেন, আমি অরিজিনালি বিএনপির লোক। ছাত্রদল করেই রাজনীতি শুরু করেছি। এখন আবার নিজের ঘরে ফিরে এসেছি। বাকি জীবন বিএনপির রাজনীতি করেই থাকতে চাই।

এ সময় তিনি অতীতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের হয়রানির অভিযোগও তুলে ধরেন এবং দাবি করেন, আওয়ামী লীগের সমর্থক থাকলেও তিনি কখনো দলটির সক্রিয় রাজনীতি করেননি।

তবে আলী আহম্মেদ দুলুর এই বক্তব্য নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, তিনি অতীতে জাতীয় পার্টির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর দলটির রাজনীতিতে সক্রিয় হন এবং আওয়ামী লীগের পরিচয়ে একাধিকবার ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পাশাপাশি তিনি জেলা তাঁতীলীগের সাবেক আহ্বায়ক এবং বর্তমানে জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পদেও রয়েছেন।

বিষয়:

নরসিংদীবিএনপিনরসিংদী সদরজেলার খবরআওয়ামী লীগ
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