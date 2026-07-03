Ajker Patrika
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মাদারীপুর

শিবচরে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় চাচি-ভাতিজির মৃত্যু, আহত ৫

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৩ জুলাই ২০২৬, ১৭: ৩৯
শিবচরে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় চাচি-ভাতিজির মৃত্যু, আহত ৫
দুর্ঘটনার পর দ্রুত শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নেওয়া হয় আহতদের। এ সময় দুইজনকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুর জেলার শিবচরে বেপরোয়া গতিতে আসা একটি কাভার্ডভ্যানের সঙ্গে ব্যাটারি চালিত ভ্যানের সংঘর্ষে রিমি বেগম (৩৫) ও আয়শা আক্তার (৯) নামে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা সম্পর্কে চাচি-ভাতিজি। এ সময় আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। তাঁরা একটি বিয়ের দাওয়াতে যাচ্ছিলেন।

শুক্রবার (৩ জুলাই) দুপুরে উপজেলার দ্বিতীয়াখন্ড ইউনিয়নের মোড়লকান্দি এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আয়শা ওই এলাকার হারুন মাদবরের মেয়ে এবং রিমি বেগম খায়রুল মাদবরের স্ত্রী।

দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন, ভ্যানচালক লিটন (১৯) ও নিহত আয়শার মা মাহিমা আক্তার (৩৫)। এ ছাড়া ভ্যানে থাকা আরও ৩ যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁরা সকলেই দ্বিতীয়াখন্ড ইউনিয়নের মাদবরকান্দি এলাকার বাসিন্দা। ভ্যানচালক লিটনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরে পাশের গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে দাওয়াত খেতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। এ সময় দ্বিতীয়াখন্ড ইউনিয়নের মোড়লকান্দি মোড়ে এলে বিপরীত দিক থেকে বেপরোয়া গতিতে আসা একটি কাভার্ডভ্যানের সঙ্গে তাঁদের বহনকারী ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় ভ্যানটি ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন যাত্রীরা। পরে তাঁদের শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে রিমি ও আয়শাকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামাল হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থল এবং হাসপাতালে পুলিশ সদস্য পাঠানো হয়েছে। কাভার্ডভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।’

বিষয়:

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