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রাজশাহী

নদী রক্ষায় রাজশাহীতে মিনি ম্যারাথন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
নদী রক্ষায় রাজশাহীতে মিনি ম্যারাথন
নদী রক্ষায় রাজশাহীতে মিনি ম্যারাথন। ছবি: আজকের পত্রিকা

পদ্মাসহ দেশের সব নদ-নদী রক্ষা, নাব্যতা সংকট দূর, দখল ও দূষণ প্রতিরোধ এবং আন্তর্জাতিক অভিন্ন নদীগুলোর পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘রান ফর পদ্মা’ মিনি ম্যারাথন। আজ শুক্রবার সকাল ৬টায় নগরের লালনশাহ মুক্তমঞ্চে প্রধান অতিথি হিসেবে এর উদ্বোধন করেন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান রিটন।

এ সময় তিনি বলেন, নদী রক্ষায় জনসচেতনতা তৈরির একটি শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন ‘রান ফর পদ্মা’ মিনি ম্যারাথন। সম্মিলিত সচেতনতা, দায়িত্ববোধ ও উদ্যোগের মাধ্যমেই পদ্মাসহ দেশের সব নদ-নদীকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব।’ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ, নিরাপদ ও প্রাণবন্ত নদী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সবাইকে নদী রক্ষার আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সাড়ে সাত কিলোমিটার দীর্ঘ এই মিনি ম্যারাথনটি লালনশাহ মুক্তমঞ্চ থেকে শুরু হয়ে ফুড অফিস মোড় ঘুরে পুনরায় মুক্তমঞ্চে গিয়ে শেষ হয়। এতে বিভিন্ন বয়সের প্রায় সাড়ে পাঁচশ দৌড়বিদ অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ১৩৫ জন ছিলেন নারী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ‘রান ফর পদ্মা’ মিনি ম্যারাথনের উপদেষ্টা লিয়াকত আলী, গোলাম মোস্তফা মামুন, রিক্তা পারভীন, আহ্বায়ক জুলফিকার আলী হায়দার, যুগ্ম আহ্বায়ক মঈন বিন মোস্তফা, সদস্য সচিব জাহিদুল ইসলাম সানিসহ আয়োজক কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকরা জানান, ‘রান ফর পদ্মা’ শুধু রাজশাহীর একটি আয়োজন নয়, এটি দেশের নদ-নদী রক্ষায় জনসচেতনতা গড়ে তোলার একটি আন্দোলন। ঐতিহাসিক পদ্মাসহ দেশের সব নদী রক্ষার দাবি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তাঁদের মতে, নদী রক্ষা কেবল পরিবেশগত বিষয় নয়, এটি কৃষি, জীববৈচিত্র্য, জনজীবন ও ভবিষ্যৎ অর্থনীতির সঙ্গেও সরাসরি সম্পর্কিত। তরুণ প্রজন্মসহ সাধারণ মানুষকে নদী রক্ষার আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতেই এই মিনি ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়।

বিষয়:

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