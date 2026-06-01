সুন্দরগঞ্জে পুকুরে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে পুকুরে ডুবে দুই শিশু মারা গেছে। আজ সোমবার (১ জুন) বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার বেলকা ইউনিয়নের পূর্ব বেলকা (কদমতলী) গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শিশুরা হচ্ছে ওই গ্রামের নিরাশা বাদিয়ার ছেলে সৃজন কুমার (৬) ও বিধান চন্দ্র দাসের মেয়ে বৃন্দা রানী (৫)।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দুপুরের দিকে বাড়ির পাশে খেলাধুলা করছিল শিশু দুটি। এ সময় গাছের জাম পাড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তাদের পরিবারের সদস্যরা। আর এ ফাঁকে শিশু দুটি স্থানীয় সবির মিয়ার পুকুরে পড়ে যায়। পরে শিশু দুটিকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। একপর্যায়ে ঘটনার সময় পানিতে ভাসতে দেখেন শিশু দুটিকে। পরে উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিলে তাদের মৃত ঘোষণা করা হয়।
সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন মোহাম্মদ আমানুল্লাহ বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লাশ দেখে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
