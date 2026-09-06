টিনের চাল কেটে দোকানে চুরি, ১৮ মোবাইলসহ ২ জন আটক

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে একটি ইলেকট্রনিকসের দোকানে চুরির অভিযোগে দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
আটক ব্যক্তিরা হলেন গাইবান্ধা সদর উপজেলার কলেজপাড়া এলাকার শ্রী গোবিন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে শ্রী গৌর চন্দ্র বিশ্বাস (৩৯) ও মধ্য-ফলিয়া (পুলবন্দি) এলাকার মো. মজিবর রহমানের ছেলে মো. সুজন মাহামুদ (৪০)।
আজ রোববার বিকেলে সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন মোহাম্মদ আমানুল্লাহ্ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ওসি বলেন, গতকাল শনিবার গাইবান্ধা সদর উপজেলার হকার্স মার্কেট এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুজনকে আটক করা হয়। এ সময় চোরাই মোবাইলগুলো উদ্ধার করা হয়। আটক দুজনকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ জানায়, গত ২৪ জুন রাতে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার চন্ডিপুর ইউনিয়নের পাঁচপীর বাজারে মুক্তা টেলিকম অ্যান্ড ইলেকট্রনিকসের দোকানে চুরি হয়। ওই দিন রাতের কোনো এক সময় চোরেরা দোকানের টিনের চাল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। পরে তারা ২৭টি স্মার্টফোন, ১১০টি বাটন ফোন, চার্জার, এয়ার ফোনসহ প্রায় ৮ লাখ ৫৫ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে যায়। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন দোকানের মালিক।
অভিযোগের পর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, গাইবান্ধা ও সুন্দরগঞ্জ থানা-পুলিশের যৌথ অভিযানে গাইবান্ধা শহরের হকার্স মার্কেট থেকে চুরি হওয়া ৯টি স্মার্টফোন ও ৯টি বাটন মোবাইল উদ্ধার করা হয়।
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