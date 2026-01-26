আওয়ামী লীগ নেতাকে ধরতে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ, আহত ২

Ajker Patrika
গাইবান্ধা

আওয়ামী লীগ নেতাকে ধরতে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ, আহত ২

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, ০৯: ০৮
গতকাল রাত সাড়ে ৮টার দিকে গোবিন্দগঞ্জের কাটাবাড়ি ইউনিয়নের বাগদা বাজার এলাকায় পুলিশের ওপর হামলা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। হামলাকারীরা পুলিশের দুটি মোটরসাইকেলও ভাঙচুর করেছে। গতকাল রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের বাগদা বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন গোবিন্দগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই সেলিম রেজা ও উপপরিদর্শক (এসআই) কায়েস।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং কাটাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জোবায়ের হাসান শফিক মাহমুদ গোলাপকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ তাঁর বাড়িতে যায়। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা চেয়ারম্যানের বাড়ির ভেতরে পুলিশ সদস্যদের অবরুদ্ধ করে মারধর করেন। একপর্যায়ে হামলাকারীরা পুলিশের দুটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে।

পরে পুলিশ সুপার জসিম উদ্দীনের নির্দেশে সহকারী পুলিশ সুপার (সি-সার্কেল) এবিএম রশীদুল বারীর নেতৃত্বে একটি টহল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত পুলিশ সদস্যদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

ঘটনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় তল্লাশি চালায় সেনাবাহিনী। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

