আওয়ামী লীগ নেতাকে ধরতে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ, আহত ২

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। হামলাকারীরা পুলিশের দুটি মোটরসাইকেলও ভাঙচুর করেছে। গতকাল রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের বাগদা বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন গোবিন্দগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই সেলিম রেজা ও উপপরিদর্শক (এসআই) কায়েস।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং কাটাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জোবায়ের হাসান শফিক মাহমুদ গোলাপকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ তাঁর বাড়িতে যায়। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা চেয়ারম্যানের বাড়ির ভেতরে পুলিশ সদস্যদের অবরুদ্ধ করে মারধর করেন। একপর্যায়ে হামলাকারীরা পুলিশের দুটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে।
পরে পুলিশ সুপার জসিম উদ্দীনের নির্দেশে সহকারী পুলিশ সুপার (সি-সার্কেল) এবিএম রশীদুল বারীর নেতৃত্বে একটি টহল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত পুলিশ সদস্যদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।
ঘটনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় তল্লাশি চালায় সেনাবাহিনী। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।
গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে অটোরিকশা নিয়ে উপজেলার বেলতলী বাজারে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন আপেল মিয়া। এর পর থেকে তাঁর মোবাইৈ ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। খোঁজ না পেয়ে তাঁর বড় ভাই আফিজল হক দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।১৯ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর পদ্মা নদীর তীরবর্তী এলাকায় রাসেলস ভাইপারসহ বিভিন্ন বিষধর সাপের উপদ্রব শুষ্ক মৌসুমেও পুরোপুরি থামেনি। বর্ষা মৌসুমের তুলনায় বর্তমানে কিছুটা কমলেও প্রায় সময়ই সাপের কামড়ে আহত হচ্ছেন কৃষকেরা। বর্তমানে চরাঞ্চলে আখ কাটার মৌসুম। কৃষকেরা আতঙ্ক নিয়ে কাজ করছেন।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নওগাঁর ছয়টি সংসদীয় আসনের তিনটিতে (১, ৩ ও ৬) নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে। বিএনপি থেকে আসন তিনটিতে মনোনয়ন চেয়ে বিফল হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন তিনজন। ভোটের মাঠেও তাঁদের অবস্থান জোরালো। ফলে বিএনপি প্রার্থীদের জয়ের পথে কাঁটা হয়ে উঠতে পারেন তাঁরা।৭ ঘণ্টা আগে
নওগাঁয় তথ্য গোপন করে একসঙ্গে দুটি সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি করে বেতন-ভাতা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে তিন প্রভাষকের বিরুদ্ধে। তাঁরা হলেন পোরশা সরকারি কলেজের ইসলাম শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক আবু ইলিয়াস, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক মাহফুজা বেগম এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক তাসলিমা জাহান।৭ ঘণ্টা আগে