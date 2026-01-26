ঢাকা-১৮: আরিফুলের ‘আজাদী যাত্রা’ থেকে চাপাতিসহ যুবক গ্রেপ্তার

রাজধানীর উত্তরায় ঢাকা-১৮ আসনে ১১ দলীয় জোট-সমর্থিত প্রার্থী মো. আরিফুল ইসলামের আজাদী যাত্রা থেকে মো. মানিক নামের এক যুবককে আটকের পর পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে। ময়মনসিংহ-ঢাকা মহাসড়কের উত্তরার আজমপুর থেকে সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তার হওয়া ওই যুবক হলেন গাজীপুরের গাছা উপজেলার খাইলকৈর দক্ষিণ গ্রামের মৃত আবুল হাসেমের ছেলে মানিক।
আজাদী যাত্রায় থাকা এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এবং ঢাকা-১৮ আসনের প্রার্থী আরিফুল ইসলামের কর্মীরা অভিযোগ করেন, সন্ধ্যা ৭টায় এমপি প্রার্থী আরিফুল ইসলামের আজমপুরে আজাদী যাত্রা ছিল। সেখান থেকে মানিক নামের এক যুবককে চাপাতিসহ আটক করা হয়। পরে উত্তরা পূর্ব থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
এ বিষয়ে রাতে ডিএমপির উত্তরা পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোর্শেদ আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, আরিফুলের পদযাত্রা থেকে চাপাতিসহ আটক মানিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে—জানতে চাইলে ওসি মোর্শেদ বলেন, চাপাতিসহ মানিক আটকের ঘটনায় কেউ কোনো লিখিত অভিযোগ দেননি। তাই তাঁকে আগামীকাল (মঙ্গলবার) ভ্রাম্যমাণ আদালতে পাঠানো হবে।
আল-কোরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী সাজিদ আবদুল্লাহর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. শাহীনুজ্জামানের পদত্যাগ দাবি করেছেন শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাহেদ আহাম্মেদ।৩ ঘণ্টা আগে
যোগদান অনুষ্ঠানে পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে জামায়াত ইসলামীর প্রার্থী ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ নিজে মৎস্যজীবী দলের নেতা জালালকে দুধ দিয়ে গোসল করান। এ ঘটনায় স্থানীয় লোকজনের মধ্যে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তাঁর পরিবার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিপুল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রিসিভার (সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক) নিয়োগের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।৩ ঘণ্টা আগে
বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনকালে তিনি এই আশ্বাস দেন।৪ ঘণ্টা আগে