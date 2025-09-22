গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

গাইবান্ধা ও ফুলছড়ি প্রতিনিধি
গাইবান্ধা জেলা কারাগারে থাকা আবু বক্কর সিদ্দিক মুন্না (৬৫) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, রোববার দিবাগত রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।
আবু বক্কর সিদ্দিক ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি এবং ওই ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান। তিনি গাইবান্ধা শহরের মুন্সিপাড়ার বাসিন্দা। তাঁর গ্রামের বাড়ি কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের হোসেনপুরে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে গাইবান্ধা কারাগারের জেলার মো. আতিকুর রহমান জানান, তাঁর বিরুদ্ধে গোবিন্দগঞ্জ থানায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা রয়েছে। চলতি মাসের ২ তারিখে তাকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়। রোববার দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। যেখানে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। তিনি ডায়াবেটিস ও রক্তচাপজনিত সমস্যা ভুগছিলেন।
নিহতের ছেলে সৌমিক বলেন, এক মাস আগে পুলিশ তাঁকে আটক করে। পরে তিনি জামিনে মুক্তি পেলেও জেলগেটে আরেকটি মামলায় পুলিশ তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে।
ভোলার তজুমদ্দিনে বজ্রপাতে মো. তাহের মাঝি (৫৫) নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন তিন জেলে। আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ভোরে তজুমদ্দিন উপজেলার চৌমুহনী মাছঘাটসংলগ্ন মেঘনা নদীতে এ ঘটনা ঘটে।৩৫ মিনিট আগে
এক সপ্তাহ আগে দুর্নীতির দায়ে সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান। কিন্তু নানা জটিলতার কারণে দায়িত্ব পাননি কেউ। ফলে নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বগুড়ার শেরপুরের শাহবন্দেগী ইউনিয়নের ২৭টি গ্রামের বাসিন্দা।১ ঘণ্টা আগে
টাঙ্গাইলের সখীপুরে দায়িত্ব পালনকালে বনপ্রহরীদের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। বন বিভাগের বহেড়াতৈল বিট কর্মকর্তা রুমিউজ্জামান বাদী হয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য আলাউদ্দিন, ওয়ার্ড বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শের আলীসহ সাতজনকে আসামি করে রোববার সখীপুর থানায় মামলা করেছেন।২ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজারের টেকনাফে নাফ নদে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে মো. আনোয়ার হোসেন (৫০) নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে টেকনাফ পৌরসভার স্লুইস গেটসংলগ্ন নাফ নদে ভাসমান অবস্থায় স্থানীয়রা লাশটি দেখতে পেয়ে পরিবারকে খবর দেন। পরিবারের লোকজন এসে লাশটি উদ্ধার করেন।২ ঘণ্টা আগে