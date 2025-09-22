Ajker Patrika
গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

গাইবান্ধা ও ফুলছড়ি প্রতিনিধি
গাইবান্ধা জেলা কারাগারে থাকা আবু বক্কর সিদ্দিক মুন্না (৬৫) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, রোববার দিবাগত রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

আবু বক্কর সিদ্দিক ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি এবং ওই ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান। তিনি গাইবান্ধা শহরের মুন্সিপাড়ার বাসিন্দা। তাঁর গ্রামের বাড়ি কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের হোসেনপুরে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাইবান্ধা কারাগারের জেলার মো. আতিকুর রহমান জানান, তাঁর বিরুদ্ধে গোবিন্দগঞ্জ থানায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা রয়েছে। চলতি মাসের ২ তারিখে তাকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়। রোববার দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। যেখানে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। তিনি ডায়াবেটিস ও রক্তচাপজনিত সমস্যা ভুগছিলেন।

নিহতের ছেলে সৌমিক বলেন, এক মাস আগে পুলিশ তাঁকে আটক করে। পরে তিনি জামিনে মুক্তি পেলেও জেলগেটে আরেকটি মামলায় পুলিশ তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে।

গাইবান্ধামৃত্যুগাইবান্ধা সদরকারাগারজেলার খবররংপুর বিভাগচিকিৎসক
