গণভোটে সরকার কোনো পক্ষ নিতে পারে না: জাপা মহাসচিব

জাতীয় পার্টির (জাপা) মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেছেন, ‘গণভোটে দুটি পক্ষ “হ্যাঁ” এবং “না”। সরকার “হ্যাঁ”-এর পক্ষ নিয়েছে। সরকার গণভোটে কোনো পক্ষ নিতে পারে না।’ গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে বামনডাঙ্গা আবদুল হক ডিগ্রি কলেজ মাঠে নির্বাচনী পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
লাঙ্গল মার্কার প্রার্থী শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, ‘মানুষের মধ্যে ভোট নিয়ে উৎসাহ কম। গণভোট সম্পর্কে উৎসাহ কম। দেশের বিপুল জনশক্তিকে বাদ দিয়ে যে সংস্কারের চেষ্টা করা হয়েছে, তা জনপ্রিয়তা পায়নি, তা টেকসই হয়নি, তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে।’
জাপা মহাসচিব বলেন, ‘আমাদের পার্টি অফিসে চার চারবার আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জি এম কাদের স্যারের নামে ১৬টি হত্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর কোনো মানুষ বিশ্বাস করবে না, জি এম কাদের কোনো দুর্নীতি করেন। কোনো মানুষ বিশ্বাস করতে পারে না যে জি এম কাদের কোনো মানুষকে হত্যা করেন। শুধু রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করার জন্য, চাপ প্রয়োগের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অসত্য মামলা দেওয়া হয়েছে।’
জাতীয় পার্টির বামনডাঙ্গা ইউনিয়ন সভাপতি মো. রেজাউল হক রেজার সভাপতিত্বে পথসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির উপজেলা সিনিয়র সহসভাপতি মো. আনছার আলী সরদার, সহসভাপতি মো. জহুরুল ইসলাম বাদশা, সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুল মান্নান মন্ডল, জাতীয় পার্টির বামনডাঙ্গা ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক মো. ইসমাইল হোসেন মুক্তি, জাতীয় পার্টির সুন্দরগঞ্জ পৌর সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সাইফুল ইসলাম লিটন প্রমুখ।
বরিশাল-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারে সমর্থকদের ওপর হামলা ও অব্যাহত হুমকির ঘটনায় বিএনপির প্রার্থীসহ আটজনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি।৯ মিনিট আগে
ফেনীতে দাম্পত্য কলহের জেরে এক যুবকের এলোপাতাড়ি কোপে ফিরোজা আক্তার (২৩) নামের এক নারী গুরুতর জখম হয়েছেন। ফিরোজাকে বাঁচাতে গিয়ে আফসানা আক্তার (৩০) নামের আরেক নারীর বাঁ হাত কবজি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।১৮ মিনিট আগে
ডিঙাপোতা হাওরের বুক চিরে একসময় নীরবে বয়ে চলত একটি নদ। নাম দেওরাজান। আজ সেই নদের বুকে আর ঢেউ খেলে না, পানির কলকল ধ্বনিও শোনা যায় না। নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার তেঁতুলিয়া বাজারের পূর্বপাশে দাঁড়িয়ে নদটির দিকে তাকালে এখন চোখে পড়ে বিস্তীর্ণ বালুচর।৬ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে ময়মনসিংহ বিভাগের চার জেলায় আসন ২৪টি। এগুলোর মধ্যে শেরপুর-৩ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থীর মৃত্যুতে সেখানে স্থগিত করা হয়েছে ভোট গ্রহণ। বাকি ২৩টি আসনে জোরেশোরে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রচার।৭ ঘণ্টা আগে