দেড় লাখ টাকার চেক বুঝে নিয়ে বাবার লাশ দাফনে সম্মতি মেয়ের

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে সম্পত্তির ভাগ না পেয়ে বাবার জানাজা ও দাফনে বাধা দেওয়ার ঘটনার অবসান হয়েছে। অবশেষে ভাইয়ের কাছ থেকে দেড় লাখ টাকার চেক বুঝে নিয়ে বাবার লাশ দাফনে সম্মতি দিয়েছেন মেয়ে হালিমা। পরে জানাজা শেষে বাবার মরদেহের দাফন হয়।
আজ সোমবার রাত ১০টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ধাপেরহাট ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত নারী সদস্য মোছা. রওশন আক্তার। জানাজা শেষে সন্ধ্যার আগে বৃদ্ধের মরদেহ দাফন করা হয়।
এর আগে, সম্পত্তির ভাগ না পাওয়ার অভিযোগ তুলে বাবার জানাজায় বাধা দেন মেয়ে হালিমা বেওয়া (৫০)। এতে নির্ধারিত সময় সকাল ১০টায় জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তা আটকে যায় এবং বাবার মরদেহ দীর্ঘ সময় বাড়ির উঠানে পড়ে থাকে। পরে বিকেল ৫টার দিকে জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও পুলিশের উপস্থিতিতে একটি সমঝোতা হয়। সেখানে বোন হালিমা বেগমকে দেড় লাখ টাকার একটি চেক সই করে দেন ভাই ইদ্রিস আলী। পরে জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়।
ধাপেরহাট তদন্তকেন্দ্রের পরিদর্শক এস্তেখার হাসান বলেন, ওই ঘটনায় তদন্তকেন্দ্র থেকে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। স্থানীয়দের সহায়তায় বিষয়টির সমাধান হয়েছে।
ধাপেরহাট ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত নারী সদস্য মোছা. রওশন আক্তার বলেন, হালিমা বেওয়া দেড় লাখ টাকার চেক বুঝে নিয়ে বাবার জানাজা ও লাশ দাফনে অনুমতি দিয়েছেন। বিবাদের মীমাংসা হয়েছে, মরদেহ দাফন হয়েছে।
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