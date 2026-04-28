Ajker Patrika
গাইবান্ধা

গোবিন্দগঞ্জে ভাতিজার লাঠির আঘাতে চাচা নিহত

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
নিহত ব্যক্তির স্বজনেরা আহাজারি করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে ভাতিজার লাঠির আঘাতে কপিল উদ্দিন (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) সকালে উপজেলার হরিরামপুর ইউনিয়নের উত্তর হরিপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত কপিল উদ্দিন ওই গ্রামের ফজর উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হরিরামপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য ছমছেল শেখের ছেলে আব্দুল জলিল শেখের সঙ্গে কপিল উদ্দিনের দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর জেরে মঙ্গলবার সকালে উভয়ের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে আব্দুল জলিল শেখের নেতৃত্বে কয়েকজন লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এতে লাঠির আঘাতে গুরুতর আহত হন কপিল উদ্দিন। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় আব্দুল জলিল শেখও আহত হয়েছেন। তাঁকে উদ্ধার করে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাম্মেল হক বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

গাইবান্ধানিহতজেলার খবররংপুর বিভাগগোবিন্দগঞ্জ
