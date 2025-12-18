Ajker Patrika

রঙের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত মিস্ত্রির মৃত্যু

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধা পৌর শহরের এক বাসায় রঙের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে রাকিব মিয়া (২৩) নামের এক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দুপুরের দিকে গাইবান্ধা পৌরসভার কলেজপাড়া এলাকার একটি নির্মাণাধীন বাসায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রাকিব মিয়া সদর উপজেলার খোলাহাটি ইউনিয়নের পূর্ব কোমরনই গ্রামের মাহবুব আলম খাজার ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, আজ পৌর শহরের কলেজপাড়ায় সোহেল রানা নির্মাণাধীন বাসার পিলারের রং করছিলেন। কাজ করতে করতে অসাবধানতায় ঝুলন্ত তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলে তিনি মারা যান।

এ বিষয়ে গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, নিহতের পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায়, তাদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাইবান্ধাদুর্ঘটনাগাইবান্ধা সদররংপুর বিভাগ
