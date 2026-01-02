Ajker Patrika

পলাশবাড়ীতে সিমেন্টবোঝাই ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কা, নিহত ২

পলাশবাড়ী (গাইবান্ধা)  প্রতিনিধি
দুর্ঘটনায় বাসটির বাঁ পাশসহ সামনের অংশ ভেঙে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনায় বাসটির বাঁ পাশসহ সামনের অংশ ভেঙে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে সিমেন্টবোঝাই ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (২ জানুয়ারি) সকালে গড়েয়া ব্রিজ এলাকায় গাইবান্ধা-পলাশবাড়ী সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার হারুন মিয়ার ছেলে জামিল মিয়া (২২) এবং একই এলাকার মুছা মিয়া (২৫)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল ৬টার দিকে ক্রাউন সিমেন্টের একটি ট্রাক ঢাকা থেকে গাইবান্ধা যাচ্ছিল। গড়েয়া ব্রিজ এলাকায় এলে কাজী লাইন পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে বাসের বাঁ পাশ দুমড়েমুচড়ে যায় এবং দুই যাত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আহত হন বেশ কয়েকজন। খবর পেয়ে পলাশবাড়ী থানা-পুলিশ ও স্থানীয় ফেয়ার সার্ভিস কর্মীরা উদ্ধার তৎপরতা চালান। আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য পলাশবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও রংপুর মেডিকেল কলেজ (রমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পলাশবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রুহুল আমিন বলেন, নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা এলে বিস্তারিত পরিচয় জানা যাবে। এই বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

নরসিংদীগাইবান্ধাবাসঢাকা বিভাগনিহতপলাশবাড়ীট্রাক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

সম্পর্কিত

পঞ্চগড়ে রোদ উঠলেও কমেনি শীতের তীব্রতা

পঞ্চগড়ে রোদ উঠলেও কমেনি শীতের তীব্রতা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধ শুরু, ‘এ’ ইউনিটের পরীক্ষা আজ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধ শুরু, ‘এ’ ইউনিটের পরীক্ষা আজ

পলাশবাড়ীতে সিমেন্টবোঝাই ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কা, নিহত ২

পলাশবাড়ীতে সিমেন্টবোঝাই ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কা, নিহত ২

সাড়ে ৭ ঘণ্টা পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল শুরু

সাড়ে ৭ ঘণ্টা পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল শুরু