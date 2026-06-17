Ajker Patrika
ফেনী

ফেনীতে ট্রেনে কাটা পড়ে শিশুর মৃত্যু

ফেনী প্রতিনিধি
ফেনীতে ট্রেনে কাটা পড়ে শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

ফেনী সদর উপজেলার শর্শদি এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে হুচাইফা (৬) নামে এক শিশু মারা গেছে। বুধবার (১৭ জুন) বিকেল ৫টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হুচাইফা সদর উপজেলার বালিগাঁও এলাকার ইকবাল হোসেনের মেয়ে।

রেলওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বাবা-মায়ের সঙ্গে নানার বাড়িতে বেড়াতে শর্শদি এলাকায় গিয়েছিল হুচাইফা। বিকেলে রেললাইন সংলগ্ন স্থানে খেলাধুলার সময় চাঁদপুর থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী সাগরিকা এক্সপ্রেস ট্রেনটি ওই এলাকা অতিক্রম করার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে তার মৃত্যু হয়।

পরে খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেন।

ফেনী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মাসুদুর রহমান বলেন, নানার বাড়িতে বেড়াতে এসে অসাবধানতাবশত ট্রেনে কাটা পড়ে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

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