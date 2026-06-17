Ajker Patrika
ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁওয়ে বাক্প্রতিবন্ধী নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁওয়ে বাক্প্রতিবন্ধী নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁওয়ের রুহিয়া থানাধীন রাজাগাঁও ইউনিয়নে একটি ঘর থেকে বাক্প্রতিবন্ধী এক নারীর (৫১) ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার সকালে উপজেলার চাপাতি পাইকপাড়া গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পরিবারের দাবি, সবার অগোচরে তিনি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত মানিকা বেগম জন্ম থেকেই বাক্প্রতিবন্ধী ছিলেন। মা-বাবার মৃত্যুর পর প্রায় ৩৫ বছর ধরে তিনি চাপাতি পাইকপাড়া গ্রামে তাঁর ভগ্নিপতি মো. দাইমুল ইসলামের বাড়িতে বসবাস করতেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, আজ সকাল ৯টার দিকে দাইমুল ইসলামের স্ত্রী পারুল বেগম গবাদিপশু নিয়ে মাঠে যান। পরে তিনি বাড়ি ফিরে মানিকা বেগমের শোবার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখতে পান। এ সময় দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে তিনি চিৎকার করলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। পরে তাঁরা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে বাঁশের আড়ার সঙ্গে রশিতে মানিকা বেগমকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।

নিহত নারীর ভগ্নিপতি মো. দাইমুল ইসলাম জানান, মানিকা বেগম দীর্ঘ দিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছিলেন। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন এবং কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন।

রুহিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বদিউজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রাথমিকভাবে এটিকে আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ উদ্‌ঘাটন এবং পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওনারীআত্মহত্যাজেলার খবররংপুর বিভাগ
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