ফেনীতে পৃথক স্থানে ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ গেল যুবক ও বৃদ্ধার

ফেনীতে পৃথক স্থানে ট্রেনে কাটা পড়ে এক যুবক ও এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (২৬ জুন) সন্ধ্যায় সদর উপজেলার শর্শদি রেলগেট ও শহরের নাজির রোড এলাকায় দুর্ঘটনা দুটি ঘটে।
নিহতরা হলেন শর্শদির গজারিয়াকান্দি এলাকার ইউছুফের ছেলে আবু সুফিয়ান তোরাব (২৩) এবং ছাগলনাইয়ার মধ্যম শিলুয়া এলাকার মৃত আলী আশরাফের স্ত্রী রেজিয়া বেগম (৫৫)। রেজিয়া বেগম শহরের নাজির রোড এলাকায় ছেলের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন।
রেলওয়ে পুলিশ সূত্র জানায়, সন্ধ্যায় সদর উপজেলার শর্শদি রেলগেট এলাকায় দুটি ট্রেন অতিক্রম করার সময় সিলেট থেকে ছেড়ে আসা পাহাড়িকা এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় আবু সুফিয়ানের মৃত্যু হয়। পরে রাত ১১টায় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।
এদিন সন্ধ্যা ৬টায় শহরের গুদাম কোয়ার্টারসংলগ্ন নাজির রোড এলাকায় রেললাইনে হাঁটছিলেন রেজিয়া বেগম। এ সময় চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনটি ওই এলাকা অতিক্রম করার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে রেজিয়া বেগমের মৃত্যু হয়। পরে দুর্ঘটনার স্থান থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটারজুড়ে ছড়িয়ে থাকা মরদেহের অংশ উদ্ধার করে রেলওয়ে পুলিশ। বার্ধক্যের কারণে তিনি কানে কম শুনতেন বলে জানায় পরিবার।
এ বিষয়ে ফেনী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মাসুদুর রহমান বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় ১০ মিনিটের ব্যবধানে পৃথক স্থানে ট্রেনে কাটা পড়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় লাকসাম জিআরপি থানায় পৃথক অপমৃত্যু মামলা করার প্রক্রিয়া চলছে।
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