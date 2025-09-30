Ajker Patrika
স্বামীকে কুপিয়ে হত্যা, স্ত্রী আটক

দাগনভূঞা (ফেনী) প্রতিনিধি 
ফেনীর দাগনভূঞায় আলমগীর হোসেন (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে তাঁর স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে (৪২) আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে পৌর এলাকার জগৎপুর গফুর ভান্ডারি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আলমগীর হোসেন ওই বাড়ির বাসিন্দা ও আব্দুল গফুরের ছেলে। তিনি পেশায় একজন ট্রাকচালক।

জানা গেছে, আলমগীর হোসেনের দুটি সংসার ছিল। প্রথম স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গে তাঁর এক পুত্রসন্তান রয়েছে। দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে বিরোধের কারণে আজ ভোরে তিনি প্রথম স্ত্রীর বাড়িতে দাগনভূঞায় ফিরে আসেন। এ সময় তাঁদের মধ্যেও ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে সাবিনা ঘরে থাকা দা দিয়ে স্বামী আলমগীর হোসেনকে তিনটি কোপ মারেন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। হত্যার পর স্ত্রী ঘরে তাঁর মৃতদেহ কাঁথা দিয়ে মুড়িয়ে রাখেন এবং রক্ত নিজেই পরিষ্কার করেন। এ সময় তিনি স্বাভাবিক ছিলেন। স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে তিনি হত্যার বিষয়টি স্বীকার করেন।

দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, পারিবারিক কলহের জেরে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। অভিযুক্ত স্ত্রীকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।’

