ফেনীতে এক ঘণ্টায় ১২৬ মিলিমিটার বৃষ্টি, শহরে জলাবদ্ধতা

ফেনীতে গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১২৯ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তার মধ্যে আজ মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ১২৬ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। জেলায় চলতি বছরে এটি সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত।
সরেজমিন দেখা যায়, ভারী বর্ষণে ফেনী শহরের ডাক্তারপাড়া, শহীদ শহীদুল্লা কায়সার সড়ক, পুরাতন রেজিস্ট্রি অফিস, শাহীন একাডেমি এলাকা, পাঠানবাড়ি, নাজির রোড, মিজান রোড, সদর হাসপাতাল মোড়, পেট্রোবাংলাসহ বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। পানিতে তলিয়ে গেছে এসব এলাকার নিচু সড়কগুলো।
ফেনী পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী জাকির উদ্দিন বলেন, টানা বর্ষণের ফলে ড্রেন ও খাল দিয়ে পানি ধীর গতিতে নামছে। তাই শহরের বিভিন্ন সড়ক জলমগ্ন হয়েছে। জলাবদ্ধতা দূর করতে ইতিমধ্যে পৌরসভার ১২টি টিম মাঠে কাজ করছে।
ফেনী আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মজিবুর রহমান বলেন, আগামী দু-তিন দিন জেলাজুড়ে বজ্রসহ বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
সুনামগঞ্জে বাঁধ ভেঙে মনাই নদের পানি ঢুকে ইকরাছই হাওরের প্রায় ১১৪ হেক্টর বোরো ধানের জমি তলিয়ে গেছে। আজ মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) ভোরে মধ্যনগর উপজেলার অ্যারন বিলের ইকরাছই হাওরের বাঁধ ভেঙে যায়।
ভারতের মেঘালয়ে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে উজান থেকে নেমে আসা ঢলে নেত্রকোনার দুর্গাপুরের সোমেশ্বরী নদীতে পানি বাড়ছে। নদীর পানি হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় মাঠের বোরো ধান ঘরে তোলা নিয়ে শঙ্কায় পড়েছেন কৃষকেরা। উপজেলা কৃষি বিভাগ কৃষকদের দ্রুত ধান কাটার পরামর্শ দিয়েছে।
আখাউড়ায় কালবৈশাখীতে বিভিন্ন এলাকার বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ভেঙে পড়েছে অসংখ্য গাছপালা। অনেক এলাকায় বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছে সাধারণ মানুষ। ঝড়ে আখাউড়ায় প্রায় ১০০ হেক্টর ধানখেত এবং ১০ হেক্টর অন্যান্য ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
