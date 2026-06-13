Ajker Patrika
ফেনী

পিকআপ খালে উল্টে পড়তেই মাছ ধরায় ব্যস্ত স্থানীয়রা, নিজ চেষ্টায় প্রাণে বাঁচলেন চালক

ফেনী প্রতিনিধি
পিকআপ খালে উল্টে পড়তেই মাছ ধরায় ব্যস্ত স্থানীয়রা, নিজ চেষ্টায় প্রাণে বাঁচলেন চালক
গাড়ি উল্টে পানিতে মাছ ছড়িয়ে পড়লে সেগুলো ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। ছবি: সংগৃহীত

ফেনীর সদর উপজেলার ভাঙার তাকিয়া এলাকায় তেলাপিয়াবোঝাই একটি পিকআপভ্যান খালে উল্টে পড়ার পর চালক ও তাঁর সহকারীকে উদ্ধারের পরিবর্তে পানিতে ছড়িয়ে পড়া মাছ ধরতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। এ সময় নিজেদের চেষ্টায় গাড়ি থেকে বের হয়ে প্রাণে রক্ষা পান চালক ও সহকারী।

শুক্রবার (১২ জুন) সকালে সদর উপজেলার ছনুয়া ইউনিয়নের ভাঙার তাকিয়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কুমিল্লার ইলিয়টগঞ্জ থেকে চট্টগ্রাম ফিশারি ঘাটের উদ্দেশে তেলাপিয়াবোঝাই একটি পিকআপভ্যান রওনা দেয়। পথে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের লেমুয়া ব্রিজসংলগ্ন ভাঙার তাকিয়া এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এতে পিকআপটি সড়কের পাশের খালে উল্টে পড়ে যায় এবং গাড়িতে থাকা মাছ পানিতে ছড়িয়ে পড়ে।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন খালে নেমে ছড়িয়ে পড়া মাছ ধরতে শুরু করেন। কেউ বালতি, কেউ বস্তা, আবার কেউ পলিথিনে করে মাছ সংগ্রহ করে নিয়ে যান। ঘটনাস্থলের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, এটি মাছ লুটের ঘটনা নয়। পিকআপ থেকে মাছ খালের পানিতে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা সেখান থেকে মাছ ধরেছে। না ধরলে স্রোতের পানিতে মাছ ভেসে চলে যেত।

পিকআপের চালক মোহাম্মদ আল আমিন বলেন, ‘সড়কের সমস্যার কারণে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে যাই। আমি ও আমার সহকারী কষ্ট করে গাড়ি থেকে বের হয়ে জীবন বাঁচাই। কিন্তু আমাদের সাহায্য না করে তখন সবাই মাছ ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।’

মহিপাল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে খালে উল্টে পড়া পিকআপটি উদ্ধার করে হেফাজতে নেয়। পরে মালিকপক্ষ প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে গাড়িটি বুঝে নেয়। পিকআপটিতে আনুমানিক ৮৫ থেকে ৯০ হাজার টাকার তেলাপিয়া মাছ ছিল। তবে স্থানীয়দের মাছ লুটের অভিযোগ সঠিক নয়; খালের পানিতে ছড়িয়ে পড়া মাছই তারা সংগ্রহ করেছেন।

বিষয়:

ফেনীউদ্ধারদুর্ঘটনাফেনী সদরমাছ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত