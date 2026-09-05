ফেনী সীমান্তে কৃষককে লক্ষ্য করে বিএসএফের গুলি, চমেকে ভর্তি

ফেনী সীমান্তে নিজ জমিতে চাষাবাদের সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে মো. মোশাররফ (৪৫) নামে এক বাংলাদেশি কৃষক আশঙ্কাজনকভাবে আহত হয়েছেন। তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার পূর্ব জয়নগর সীমান্ত এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত মোশাররফ ওই এলাকার মৃত মো. মোস্তফার ছেলে।
আহত কৃষকের স্বজনদের সূত্রে জানা যায়, মোশাররফ সীমান্তের কাছে নিজ জমিতে কৃষিকাজ করছিলেন। এ সময় বিএসএফের সদস্যরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে একটি গুলি তাঁর পিঠের বাম পাশে বিদ্ধ হয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে দ্রুত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। গতকাল শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছানো হলে চিকিৎসকেরা চমেকের ক্যাজুয়ালটি বিভাগে ভর্তি করেন।
আজ শনিবার সকালে চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আহত কৃষককে রাতে হাসপাতালে আনার পরই অস্ত্রোপচার করা হয়। চিকিৎসকেরা তাঁর শরীর থেকে গুলির কিছু অংশ বের করেছেন। তবে ভুক্তভোগী দাবি করছেন যে, তাঁর শরীরের ভেতরে এখনো গুলির অবশিষ্টাংশ রয়ে গেছে।
নারায়ণগঞ্জে আব্দুল মান্নান নামে সদর নৌ থানা পুলিশের এক উপপরিদর্শকের (এসআই) মাতলামির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে শহরের শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব তীরে সদর নৌ থানার পাশের সেন্ট্রাল খেয়াঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ সেকেন্ড আগে
নড়াইল সদর উপজেলার চণ্ডীবরপুর ইউনিয়নের নূর মোহাম্মদ নগর (মহিষখোলা) এবং বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর মিলনায়তনে এসব কর্মসূচি পালিত হয়।২১ মিনিট আগে
বিয়ের এক মাস না পেরোতেই শ্বশুরবাড়ি থেকে মো. খালিদ হাসান (২৫) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে কয়রা উপজেলার সদর ইউনিয়নের গোবরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। খালিদ হাসান কয়রা সদর ইউনিয়নের ৩ নম্বর কয়রা গ্রামের মো. রহিম সরদারের ছেলে।৩০ মিনিট আগে
শম্পা বসু বলেন, বর্তমানে আমন ধানের চারা রোপণ ও পরিচর্যার মৌসুম চলছে। এ সময়ে কৃষকদের সারের চাহিদা বেশি থাকলেও তাঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী সার পাচ্ছেন না। তাঁর অভিযোগ, সারের সংকটকে কাজে লাগিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা বেশি দামে সার বিক্রি করছেন।৪৩ মিনিট আগে