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দুবাই-ঢাকাগামী বিমানের ফ্লাইটে ১২০টি সোনার বার জব্দ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ৩৬
দুবাই-ঢাকাগামী বিমানের ফ্লাইটে ১২০টি সোনার বার জব্দ
উদ্ধার করা স্বর্ণের বার। ছবি: সংগৃহীত

দুবাই থেকে চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকাগামী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৪ কেজি সোনা জব্দ করা হয়েছে। বিমানে দায়িত্ব পালনরত এক মেকানিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছ থেকে ১২০টি সোনার বার উদ্ধার করা হয়।

আজ শনিবার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বিজি-১৪৮ ফ্লাইটে এ ঘটনা ঘটে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দুবাই থেকে চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকায় আসার পথে ফ্লাইটটিতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নজরদারি ও তল্লাশি চালানো হয়। একপর্যায়ে বিমানে দায়িত্ব পালনরত ওই মেকানিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছ থেকে সোনাগুলো উদ্ধার করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের হিসাবে, উদ্ধার করা ১২০টি সোনার বারের আনুমানিক বাজারমূল্য ২৮ কোটি ৫৭ লাখ ১৪ হাজার টাকা।

তল্লাশির পর উদ্ধার করা সোনার পরিমাণ নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে তা যাচাই-বাছাই করা হয়। পরে সেগুলো জব্দ করে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

ঢাকা কাস্টম হাউসের ডেপুটি কমিশনার মো. আমিনুল ইসলাম সোনা জব্দের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিমানের ভেতর দায়িত্ব পালনরত একজন কর্মীর কাছে এত বিপুল পরিমাণ সোনা কীভাবে এল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না এবং সোনার বারগুলো কোনো সংঘবদ্ধ চোরাচালান চক্রের মাধ্যমে দেশে আনা হয়েছে কি না, তা-ও তদন্তের আওতায় আসতে পারে।

ঘটনার পর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং বিমানবন্দরে দায়িত্ব পালনকারী বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। উদ্ধার করা সোনার সুনির্দিষ্ট হিসাব, জব্দের প্রক্রিয়া এবং ঘটনায় জড়িতদের বিষয়ে তদন্তের পর বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

বিষয়:

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সঢাকা জেলাঢাকা বিভাগজেলার খবর
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