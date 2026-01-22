ফেনীতে পথসভায় মেজাজ হারালেন মিন্টু, ভিডিও ভাইরাল

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও ফেনী-৩ আসনের প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টু নির্বাচনী পথসভায় মেজাজ হারিয়ে এক কর্মীকে ‘...বাচ্চা থাম’ বলার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে শহরে দিনভর চলছে নানা আলোচনা-সমালোচনা।
আজ বৃহস্পতিবার ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার দুধমুখা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ছড়িয়ে পড়া ২৩ সেকেন্ডের ওই ভিডিওটিতে দেখা যায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার প্রথম দিনে বৃহস্পতিবার দুপুরে দাগনভূঞা উপজেলার দুধমুখা এলাকায় পথসভায় বক্তব্য দেন আবদুল আউয়াল মিন্টু। পথসভায় তাঁর বক্তব্যের সময় জসিম উদ্দিন নামে শ্রমিক দলের এক কর্মী ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে বারবার স্লোগান দিচ্ছিলেন।
এ সময় বিএনপি প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টুকে মেজাজ হারিয়ে বলতে শোনা যায়, ‘...বাচ্চা থাম, একে আর আনবি না তো’। পরে ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
এর আগে আবদুল আউয়াল মিন্টুর বিরুদ্ধে দ্বৈত নাগরিকত্ব ও হলফনামায় তথ্য গোপনের অভিযোগ করে নির্বাচন কমিশনে আপিল আবেদন জামায়াত প্রার্থী মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন মানিক। পরে ১৮ জানুয়ারি তা নামঞ্জুর করে মিন্টুর প্রার্থিতা বহাল রাখে ইসি।
নরসিংদীর রায়পুরায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের স্মৃতির স্মরণে নির্মিত ‘বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরনগর’ তোরণটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। গতকাল বুধবার উপজেলার মাহমুদাবাদ এলাকায় সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) কর্মীরা এক্সকাভেটর দিয়ে তোরণটি ভেঙে ফেলেন।১৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে অপহরণের শিকার গেগেনার ত্রিপুরা (৪৫) নামে এক রিকশাচালককে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাতে পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম গোমদণ্ডীর একটি ঘর থেকে শিকল বাঁধা অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়।৩৭ মিনিট আগে
দুর্নীতি ও অশালীন আচরণের অভিযোগ তুলে নড়াইল নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষ ও এক প্রশিক্ষককে এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন শিক্ষার্থীরা। পরে পদত্যাগপত্র লিখে অধ্যক্ষ ও প্রশিক্ষকের স্বাক্ষর নেন তাঁরা। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।৪০ মিনিট আগে
ঢাকার কেরানীগঞ্জের হযরতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাসান মোল্লাকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে কেরানীগঞ্জ মডেল উপজেলার হযরতপুর ইউনিয়নের জগন্নাথপুর গ্রামের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।৪২ মিনিট আগে