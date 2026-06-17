ফেনীর ফুলগাজীতে বজ্রপাতে দুই শিশুর মৃত্যু

ফেনীর ফুলগাজী উপজেলার আমজাদহাট ইউনিয়নের বসন্তপুর পূর্বপাড়া এলাকায় বজ্রপাতে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার বিকেলে এই ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলো বসন্তপুর পূর্বপাড়ার মো. শহীদের মেয়ে নাদিয়া আক্তার (১০) এবং ছাগলনাইয়া উপজেলার মহামায়া ইউনিয়নের পূর্ব দেবপুর গ্রামের মো. আরিফের ছেলে আবির হোসেন (৭)।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দুপুরে বাড়ির পাশে খেলাধুলা করছিল নাদিয়া ও আবির। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাতে তারা গুরুতর আহত হয়। পরে স্বজনরা তাদের উদ্ধার করে ফুলগাজী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত দুই শিশু সম্পর্কে মামাতো-ফুফাতো ভাই-বোন।
নিহত নাদিয়ার বাবা মো. শহীদ বলেন, “নাদিয়া স্থানীয় একটি মাদরাসায় তৃতীয় শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছিল। মেয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে পুরো পরিবার শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। কেউই এমন মৃত্যু মেনে নিতে পারছে না।”
ফুলগাজী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত ডা. আনিছুর রহমান বলেন, “বজ্রপাতে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে আনার আগেই তাদের মৃত্যু হয়েছে।”
ফুলগাজী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মিজানুর রহমান বলেন, “বজ্রপাতে দুই শিশুর মৃত্যুর বিষয়টি অবগত হয়েছি। মরদেহ হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে গেছে পরিবারের সদস্যরা।”
ঢাকার আশুলিয়ায় ১১ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ বুধবার দুপুরে আশুলিয়া ইউনিয়নের কুমকুমারি বাজারে এই ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম শফিকুল ইসলাম (৪০)। তিনি কুমকুমারি বাজারে ওষুধের ব্যবসা করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি জানতে পেরে ওই ব্যক্তিকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের সোপর্দ করেন।৬ মিনিট আগে
লালমনিরহাটের পাটগ্রামে তীব্র লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। এতে অতিষ্ঠ লোকজনেরা নিরবচ্ছিন্ন ও চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবিতে এবং লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদ জানিয়ে মানববন্ধন করেছে। বুধবার (১৭ জুন) বিকেল ৬টায় এ মানববন্ধন শেষে প্রতিবাদ সমাবেশ করেন স্থানীয়রা।৯ মিনিট আগে
হিমাগারে আলু সংরক্ষণ ভাড়া কমানোর দাবিতে রংপুরে ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক অবরোধ করেন আলু চাষী ও ব্যবসায়ীরা। প্রায় এক ঘণ্টার এ কর্মসূচিতে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাসে অবরোধ স্থগিত করা হয়।৪১ মিনিট আগে
নাটোরে পাঁচ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের মামলায় জালাল উদ্দিন (৬৫) নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন রাজশাহীর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে আদালত তাঁকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন।৪৩ মিনিট আগে