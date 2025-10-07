Ajker Patrika
পুলিশের এসআই হত্যায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ১৪ বছর পর গ্রেপ্তার

ফরিদপুর প্রতিনিধি
র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার লিয়াকত শেখ লিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা
র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার লিয়াকত শেখ লিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুলিশের এক কর্মকর্তাকে (উপপরিদর্শক) হত্যার ১৪ বছর পর লিয়াকত শেখ লিয়া (৪২) নামের একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা জেলার ধামরাইয়ের চরডাউটিয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব-১০-এর ফরিদপুর ক্যাম্পের সদস্যরা। আজ সন্ধ্যায় ক্যাম্পের অধিনায়ক মো. মিজানুর রহমান সাংবাদিকদের কাছে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেপ্তার লিয়াকত রাজবাড়ী জেলা সদরের নিমতলা এলাকার রহমত শেখের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ধামরাইয়ের চরডাউটিয়া এলাকায় রাজু আহমেদ ছদ্মনামে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন।

র‍্যাব কর্মকর্তা মিজানুর রহমান জানান, ২০১১ সালের ২৪ আগস্ট ঝিনাদহের ডাকবাংলো পুলিশ ক্যাম্পে কর্মরত এসআই মিরাজুল ইসলামকে হত্যার অভিযোগে লিয়াকত শেখের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ থানায় মামলা হয়। ওই মামলায় চলতি বছরের ৭ জুলাই ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের প্রথম আদালতের বিচারক লিয়াকতের মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন। এ মামলায় আরও চার আসামির মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হয়। এ ছাড়া লিয়াকতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও ডাকাতি মামলাসহ ৬টি মামলা রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাবের এই কর্মকর্তা জানান, ২০১১ সালের ২৪ আগস্ট সকালে ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি কলেজের পূর্ব পাশের একটি পানিভর্তি ডোবা থেকে পুলিশ কর্মকর্তার হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সন্ত্রাসীরা তাঁর কাছে থাকা অস্ত্র, গুলি, মোটরসাইকেল ও অন্যান্য সরকারি মালামাল ছিনতাইয়ের জন্য তাঁকে হত্যা করে। এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি হত্যা মামলা করে। পরবর্তীকালে পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করলে তাঁদের স্বীকারোক্তিতে মূল হোতা হিসেবে লিয়াকত শেখের নাম উঠে আসে।

মিজানুর রহমান জানান, গ্রেপ্তার হওয়া আসামিকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

